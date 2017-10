"Cómo cortar a tu patán": Mariana Treviño merece mejores guiones

La comedia romántica en México está haciendo mucho dinero y poco sentido. En las potencias del cine (Estados Unidos, Reino Unido) es un género que tuvo su esplendor hace veinte años y se produce cada vez menos porque dejó de ser redituable. En cambio, en nuestro país sigue siendo la única fórmula viable de hacer industria. Lo cual no tendría nada de malo si lo que recibiéramos fueran premisas desarrolladas con creatividad, bien ejecutadas, que reflejaran ideas y valores actuales.

Aunque hay poco que decir de lo que trata y lo que propone la cinta mexicana Cómo cortar a tu patán, es comentable porque representa un pequeño pero significativo cambio dentro de su propio esquema. Me refiero a que hace un relevo en las eternas protagonistas que ya estábamos cansados de ver en este tipo de producciones.

En la nueva cinta de Gabriella Tagliavini (Ladies Night), Mariana Treviño interpreta a Amanda, una terapeuta especializada en ayudar a mujeres a terminar con relaciones destructivas; un síndrome que ella ha acuñado como “apendenamoramiento”. Con un plan de acciones y reglas, su consultorio libra a sus pacientes de un noviazgo tóxico en el que, según la experta, las mujeres en principio no querían estar. Cuando Amanda descubre que su hermana Natalia (Camila Sodi) está enamorada de un mujeriego desvergonzado, aplicará su experiencia profesional para alejarla de él, sin prever que, en el proceso, terminará enamorada.

En sus primeros minutos, esta comedia no tiene mala pinta: dentro de lo muy convencional que es, intenta cosas nuevas al presentar las escenas obligatorias del género. El intro es peculiar, la voz en off funciona, los diálogos tienen destellos de ingenio. Hasta que poco a poco va estancándose en un ritmo flojo, humor irregular, tiempos muertos y situaciones que no son sostenibles ni siquiera dentro de las reglas y universo que la misma historia plantea. El enredo que echa a andar la historia es una anécdota que puede predecirse a un kilómetro de distancia al igual que sus consecuencias. Nadie espera que los giros de trama en un relato “chico conoce chica” nos vuelen los sesos. Lo que sí exigimos es que nos haga divertida y ágil la misma cantaleta.

Tomando nota, quizá, de heroínas como la que hizo Kate Hudson en How to lose a guy in 10 days o Renée Zellweger en Down with Love, el personaje central de Cómo cortar a tu patán es confuso por dentro y por fuera. Lo que nos predispone a no comprenderla es el hecho de estar rodeada de fuertísimos estereotipos y no sabe qué estereotipo le corresponde a ella. Su asistente es una chismosa de pueblo (en palabras del guión), su hermana es la yogui, el novio de ella (Sebastián Zurita) es el patán, el segundo en fila para llegar a su corazón (Christopher von Uckermann) es también un ente new age que practica yoga y meditación. Con todos los personajes disfrazados de alguna tribu urbana, Amanda se queda en un revoltijo de carácter. Viste como sex symbol, piensa como feminista, habla como estandupera y no es que uno como espectador se empeñe en etiquetarla; es que la película es un bonche de etiquetas y la de ella está perdida.

Para ser una cinta tan promotora de clichés, Cómo cortar a tu patán se anota un primera vez: darle a Mariana Treviño un merecido rol protagónico. Un segundo acierto hubiera sido dejar que no solo ella fuera la única fuente de comedia aquí, y darle más diálogos a Michelle Rodríguez, actriz cómica que sin duda podía contribuir más a las secuencias de humor.

Mariana Treviño es buena y, sin duda, ya tiene al público en la bolsa. Ahora le toca al cine mexicano escribirle una buena comedia.

twitter.com/amaxnopoder