"Llámame por tu nombre": La historia de amor gay más universal

Si vas a sufrir una pérdida amorosa, el mejor lugar para hacerlo es el cine de Luca Guadagnino. Allí la naturaleza, la arquitectura, el arte y la comida –sublimados en un diseño de producción arrebatador– crean en una atmósfera que traspasa lo romántico, lo melancólico o lo erótico para tratar algo más complicado que las emociones. El deseo.

Interesado desde hace años en examinar las altas y bajas pasiones en cintas como I Am Love (sobre una mujer que deja su vida privilegiada por un joven chef) y A Bigger Splash (sobre unas vacaciones interrumpidas por un viejo amorío), Guadagnino nos trae Llámame por tu nombre; otra obra que lidia con el tema, ahora desde la sensibilidad de un adolescente que se enamora de un hombre mayor que él.

Durante las vacaciones del verano de 1983 en el norte de Italia, Elio (Timothée Chalamet) comienza una relación con Oliver (Armie Hammer), el asistente de su padre en una investigación arqueológica. La diferencia de edades, la ascendencia judía de ambos y el paisaje italiano jugarán su parte en el destino de este romance.

La cantidad de belleza a palpar en Llámame por tu nombre es abrumadora. Las locaciones, la banda sonora, las esculturas salidas del fondo del mar, la sensualidad de su pareja protagónica. Toda esta acumulación estética no es su mérito principal. El hecho de que sea absolutamente placentera al ojo, que carezca de lecturas políticas, que no aluda a la epidemia de sida, inseparable del contexto histórico en que se sitúa (la década de los ochenta), no la vuelve la historia de amor gay de espíritu optimista a la que hay que reaccionar con incontenibles suspiros. El cine de Guadagnino es lo opuesto a la conciencia que algunos le exigen, y es engañoso al pasar como manifiesto romántico meramente audiovisual. Tiene que ver con el deseo como base de nuestra identidad. Los impulsos irracionales, los detalles que los detonan y las acciones que, basadas en esos impulsos, terminan marcando nuestra identidad. Poner ese proceso tan irracional e interior en pantalla no es cuestión de diálogos o giros dramáticos. Es una labor delicada de entredichos, guiños, sentimientos ocultos. A todo este lenguaje no verbal Guadagnino da consistencia exacta filmando momentos de ocio, silencios cómodos e incómodos y personas que se hacen compañía dialogando entre ellas con sus cuerpos. Salvo una inolvidable escena entre Elio y su padre (el gran Michael Stuhlbarg) en la que este lo consuela de su mal de amores con un monólogo de claridad devastadora que podría ser nuestro mantra de por vida, Llámame por tu nombre nos pide admirar su belleza e intuir lo que sucede dentro de ella. Sin explicaciones.

En su manejo de la relación homosexual es sutil al evitar en su tono la sugestión de estar tocando un tabú (con respecto a la época y religión de los personajes) y audaz en las escenas que describen la química sexual de Elio y Oliver. En su actuación Timothée Chalamet hace de su rostro el prólogo, sumario y epílogo de emociones que conjura la película. Armie Hammer, por su parte, sirve a la perfección como inspiración etérea y hormonal del primer amor de la pubertad.

De temática gay y a la vez universal, Llámame por tu nombre es un rapto de belleza y dolor del que no desearemos regresar.

twitter.com/amaxnopoder