"Kingsman: El Círculo Dorado" y "Muerte Misteriosa"

“Kingsman: El Círculo Dorado”

Kingsman, la exitosa franquicia que –extraoficialmente– reimagina a James Bond con pinta juvenil, irreverente y menos misógina está de regreso con una secuela en la que ya soplan vientos de renovación: el centro de operaciones de la agencia Kingsman es destruido por completo a la vez que una nueva amenaza mundial comienza a gestarse desde la jungla de un país exótico. Detrás de ella está una temible narcotraficante (milagrosamente el director de casting no pensó en Kate del Castillo, sino en Julianne Moore). Esta villana no necesitará salir de su oficina para dominar el mundo. En medio de esta crisis, Eggsy y los únicos sobrevivientes al ataque a la agencia descubren otra organización de espías, llamada Statesman, que opera en Estados Unidos bajo la fachada de una destilería de whisky y se convertirá en su aliada en la salvación del planeta.

Determinado a no bajar el estándar de diversión de la primera parte, Kingsman: The Secret Service, el director Matthew Vaughn comienza El Círculo Dorado sin preámbulos y con una secuencia tan apoteósica que bien podría ser el clímax de la película. A partir de allí intenta no decaer, ya sea con lujosas nuevas adiciones al elenco (Halle Berry, Channing Tatum, Julianne Moore y más), cameos que quizá costaron más que los efectos visuales (Elton John) y combates creativamente coreografiados. Pocos blockbusters demuestran tantas ganas de lograr algo fresco y divertido como Kingsman. Ese afán de mostrarnos todo de lo que es capaz es su triunfo y su perdición, pues en el torrente imparable de invitados lista A, nuevas locaciones y giros inesperados, pierde el enfoque y acumula dos horas veinticinco minutos que pudieron quedar en dos.

Muerte Misteriosa

Taylor Sheridan, guionista de Sicario, dirige a Jeremy Renner y Elizabeth Olsen en un inusual thriller que nos invita a pasar del borde al respaldo de nuestra butaca para ocuparnos de las implicaciones dramáticas de un asesinato. Un agente del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos descubre el cadáver de una joven en el desierto de la reserva indígena Wind River. Para conducir el caso, el FBI envía a la agente Jane Banner, quien no estará preparada para dificultades como el clima hostil y el aislamiento en el que viven los habitantes de esta zona de Wyoming. Apoyándose en Cory, Jane descubrirá que el caso que investiga representa una injusta realidad a la que están expuestas las mujeres de la reserva y frente a la que nadie hace nada en materia legal. Muerte misteriosa da la espalda a la visión sórdida y gráfica de la ficción construida en torno a feminicidios para explorar cómo la vida cotidiana de una comunidad incide en la violencia de género. Al principio, se resiente la falta de esa atmósfera maligna que parece requisito en las pesquisas policias, pero nuestra paciencia y atención serán recompensadas conforme su protagonista cliché (la detective inexperta y poco preparada) hace descubrimientos más crueles que la identidad del asesino y sus motivos. Sheridan se reserva los disparos y la sangre para dos escenas. Suena a poco, pero cuando la acción estalla, es justificada, significativa y vale cada minuto esperado. La manera en que el guión nos revela cómo ocurrió el crimen es de una elegancia que nos hará no perder de vista lo que Taylor Sheridan haga en el futuro.

