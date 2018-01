"The Disaster Artist" y "Pequeña Gran Vida"

La peor película en la historia del cine (título otorgado de boca en boca y no como reconocimiento oficial) se llama The Room. Poco importa dar una sinopsis de ella, ya que parte de su estatus como la peor de todas es su trama incongruente y disparatada. Para quien se atreva a verla, está en YouTube. The Room se filmó en 2002 en Los Angeles. Fue escrita, producida, dirigida y actuada por Tommy Wiseau. Hombre excéntrico cuya nacionalidad, edad y origen de su riqueza son un misterio hasta la fecha. La amistad de Wiseau con la única persona que lo tomaba en serio, el recuento del insufrible rodaje de The Room y las anécdotas provocadas por la personalidad excéntrica de su director dentro y fuera del set son relatadas en The Disaster Artist: Obra Maestra por alguien que entiende a Tommy Wiseau perfectamente porque tiene sus mismas ínfulas artísticas: James Franco.

Al igual que Wiseau con The Room, Franco produce, dirige y protagoniza The Disaster Artist. Al igual que Wiseau, Franco está tremendamente convencido de sus dotes artísticas, que ha manifestado, además del cine, escribiendo libros, formando una banda de rock, escribiendo poesía y exhibiendo proyectos de arte. Como una especie de alma artística gemela (y exitosa) de Wiseau, Franco rescata su historia en una comedia sobre la determinación de seguir los sueños y cómo la persistencia y seguridad de un creador impulsan más que el talento. James Franco logra sacar esta historia de la categoría de chiste local entre gente de Hollywood, volviéndola un pequeño y práctico manifiesto artístico en el que muchos creadores atormentados por la imperfección de su obra encontrarán autoestima y redención. Y aunque en contraste a las películas más discutidas de esta temporada de premios, no atiende las temáticas álgidas del momento (como discriminación, inequidad de género o crisis política) sí es una película sintomática de nuestra cultura al tratar la ironía con que se mueve el mundo. Esa ironía que nos hace reírnos de Tommy Wiseau y etiquetar a su película como cine de culto por la superioridad intelectual que nos da reconocer la mala calidad de su trabajo y encontrarla cómica.

Pequeña Gran Vida, de Alexander Payne

En la búsqueda de una solución a la sobrepoblación del planeta, científicos noruegos encuentran la forma de reducir la estatura del ser humano a doce centímetros de estatura. Los beneficios que este avance traería al medio ambiente son considerables, pero la ventaja más atractiva para la gente es que sus ingresos económicos valen más en un mundo pequeño. Así es como Paul (Matt Damon) y Audrey (Kristen Wiig) se arriesgan a someterse al novedoso procedimiento con tal de mejorar su estatus. Los pros y contras de este escenario futurista son analizados por Payne con su característico despliegue: personajes contradictorios, tono natural, humor negro y visión satírica. Como director, su blanco ideológico siempre ha sido la mentalidad y dinámicas de la clase trabajadora de Estados Unidos; y con esta incursión en la ciencia ficción hace extensiva su crítica a la raza humana. Conforme el personaje de Matt Damon va conociendo los efectos e implicaciones del tratamiento llamado Reducción, a través de los casos de vecinos, compañeros de generación de la universidad y una empleada de limpieza de su nuevo complejo habitacional, la esperanza que representaba este descubrimiento científico se va volviendo compleja y relativa, sugiriendo que ciencia y sociedad no siempre van de la mano cuando se trata de salvar al planeta. La carga de aventura, distopía y rebelión que suele esperarse de las premisas de ciencia ficción está ausente aquí. Y tratándose de Alexander Payne, no es para sorprenderse. Sin perder su enfoque en la sabiduría que ofrecen las vidas ordinarias, los eventos mínimos y los finales sencillos y honestos, Payne nos entrega su película más imaginativa e impredecible. No pinta para colarse en las nominaciones al Oscar (algo extremadamente raro en su carrera), pero si por algún elemento de esta cinta quiero apostar es por la nominación de Hong Chau a Mejor Actriz de Reparto.

twitter.com/amaxnopoder