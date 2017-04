"Voraz": una lección de cómo filmar tabús

“Tienes que verla. Te va a encantar. Es buenísima. Se trata de una chica que come carne humana”. Ese soy yo, recomendando Voraz en una conversación. Anticlimático, ¿cierto?

Es complicado sumarse con palabras efusivas a la recomendación de boca en boca de una cinta como Voraz. El canibalismo no es la clase de tema que unifica a un grupo de personas en Semana Santa al ponerse de acuerdo sobre qué ver en el cine. Tampoco es popular en el mainstream o la cultura pop, lo cual no quiere decir que no sea recurrente.

Tan solo este año, la antropofagia ha tenido auge en la ficción de pantalla chica y grande. En febrero, Drew Barrymore interpretó a un ama de casa que se alimenta de carne humana en Santa Clarita Diet, la serie de Netflix; en el verano, llegará The Bad Batch, la nueva película de Ana Lily Amirpour (Una chica regresa sola a casa de noche) y que, entre más cosas, involucra a una tribu comehumanos. Reforzando esta tendencia y demostrando que no hay tema impráctico para lograr una estupenda película, la francesa Julia Ducournau elabora la premisa de una vegetariana con apetito de carne humana. Y, por favor, hagamos suficiente énfasis en que esta es su primera película; darse a conocer ante el mundo con una historia de caníbales sin que te coman vivo (nunca mejor dicho) es un síntoma de seguridad y un enorme mérito.

Voraz es la historia de Justine; una estudiante de nuevo ingreso a una escuela de medicina veterinaria. Criada como vegetariana, Justine se ve presionada a comer carne cruda como parte de una novatada impuesta por los estudiantes de grados superiores. Este ritual de iniciación le producirá el deseo de comer más carne animal. Después, un impulso incontrolable por probar carne humana. La transformación de virgen y vegetariana a caníbal que acecha a su hermana, su roommate y compañeros de clase es argumento fértil para una nueva y exitosa leyenda de horror. Para la inteligente Julia Ducournau, el canibalismo es un pretexto para hablar de cosas más cotidianas y universales. Como el paso de la pubertad a la vida adulta, el control político del cuerpo de la mujer y el despertar sexual.

Quienes necesiten encontrar aquí una película de terror, pueden aferrarse a ciertos detalles: su cultivada atmósfera en la que el peligro se respira, su sugestiva gama de colores y, principalmente, la fuerza de su actriz protagónica, Garance Marillier. Justine desciende, en efecto, a un inframundo de escenas que nos harán desviar la mirada de la pantalla. En contraste con los personajes tradicionalmente envueltos en estas tramas como víctimas, su transformación se nos presenta como su decisión, como su voluntad. No la de un demonio, no la de una bruja, no la de una amistad peligrosa. El libre albedrío es en Voraz el mayor agente de terror y lo que hace de Justine una de las heroínas más evolucionadas que hemos visto.

Voraz es mucho más admirable si se deja de percibir como pieza de género de terror. El acierto que destaca a Julia Ducournau como uno de los debuts más interesantes es su eclecticismo. A través de las subtramas que narran la relación de Justine con su hermana mayor (quien estudia en la misma escuela), y su roommate gay, el guión –también escrito por Ducournau– es terror, es comedia negra, es drama familiar, es crítica social. Todo junto, todo a la vez, sin perder consistencia en el tono, ni permitir que un género opaque al otro.

Si el cine contemporáneo fuera la cafetería de una escuela, Ducournau merecería sentarse con los Cronenberg y Lynch, no con los Craven o Carpenter de su clase.

Entre hacernos saltar de la butaca y retorcernos en ella, Voraz prefiere lo segundo. Con un efecto más duradero que el de los borbotones de sangre y las vísceras expuestas, forma parte de una nueva ola de cine que consigue incluir comentario social a la vez que satisfacer el gusto popular por cintas accesibles y estilizadas.





