Después del temblor llega la oportunidad de un nuevo México. Un problema por demás complicado

Muchos desafíos por delante, la acción pública frente a la reconstrucción será un tema que dará mucho que hablar en los próximos meses y quizá años. Pasaron 32 años de simulacros, nos preparamos durante los últimos años para enfrentar lo que en su momento serían los grandes terremotos del 7 y del 19 de septiembre, pero hoy, el gran temblor será retomar la vida y reconstruir lo perdido; son tiempos difíciles, sobre todo para las familias que perdieron todo su patrimonio, son momentos difíciles para quienes perdieron un familiar o un amigo, son tiempos difíciles para todos los mexicanos porque vimos la pérdida de vidas humanas y sentimos en carne propia el dolor de los que estaban sufriendo.

Por supuesto que los mexicanos estábamos preparados para enfrentar el terremoto, cambiaron las normas de construcción y se hicieron más estrictas, quienes construyeron y respetaron las normas, observaron el levantamiento de estructuras sólidas y resistentes a terremotos de hasta 9° en escala de Richter, pero por supuesto que estamos hablando del país de las maravillas, en el cual las normas son estrictas, pero quienes deben respetar las normas se dejaron llevar por actos de corrupción. Lo anterior generó muerte y destrucción.

Antes del temblor del 19 septiembre se hizo un simulacro en la Ciudad de México, el cual funcionó, la gente salió con calma de los edificios y escuelas, posteriormente regresó a sus actividades diarias; las dos horas posteriores pasaron sin contratiempo, sin embargo, cuando sucedió la verdadera prueba de un temblor real, la gente volvió a respetar las normas y salió con calma de sus centros de trabajo y escuelas, pero algo que no sabíamos era ¿qué hacer después del sismo? Hoy ya lo sabemos, porque después del niño ahogado se tapa el pozo.

Después del temblor del 19 de septiembre observamos por los medios de comunicación que algunos empleados regresaron a sus oficinas a seguir trabajando o a recoger sus pertenencias, no sabían que antes de reingresar a sus casas o edificios, se tendría que revisar la estructura de la edificación por parte de Protección Civil, en el caso de ser aprobado, se podría regresar al edificio, sin embargo, vimos el caso desafortunado de empleados que regresaron a sus oficinas tan pronto terminó el temblor, cinco minutos después eran ya fallecidos o heridos debajo de los escombros.

Debemos aprender acerca de los planes de riesgo, cuando se vive en países europeos, los ciudadanos saben a cuantos kilómetros se ubica un ducto de gas; una zona de desechos sólidos; recicladoras de desechos peligrosos; drenajes profundos; ríos subterráneos; las personas saben el terreno que están pisando y, si éste se encuentra cerca de zonas de peligro o no, sin embargo, en México eso no sucede, porque todo se construye en forma discrecional, los ciudadanos no tenemos la información de la ubicación de zonas peligrosas, de lugares donde existe el riesgo de posible socavones. Los ciudadanos precavidos buscamos informarnos, pero estoy seguro que solamente el 1% de la población total del país se preocupa por la seguridad de su vivienda y de su entorno. Ahí es donde debemos de aprender después del temblor del 19 de septiembre, debemos aprender a ser más precavidos; a conocer nuestro entorno; a conocer las salidas de emergencia en espacios públicos; a tener en casa un botiquín de primeros auxilios, extintor casero, y lámparas. Conocer las zonas de seguridad de la vivienda o del edificio donde trabajamos, y en general a tener la cultura de la prevención, porque el gobierno no hará lo que nosotros no hagamos por nosotros mismos y por nuestra vida.

En este escenario post terremoto, la acción pública necesita pensar en los planes de riesgo, en los programas de desarrollo Urbano, necesitamos evolucionar contra la corrupción, un virus que se hace más fuerte y se protege cada día más para no ser descubierto.

La aplicación de la ley no se debe negociar, porque como sucede hoy, estamos arrepentidos por no tener los elementos para combatir y descubrir actos de corrupción. Me pregunto si un DR3 aprobó la construcción de un edificio, pero sin respetar las normas de seguridad establecidas por la ley y, hoy su madre, padre o hermano está muerto, porque el edificio en el cual vivía está derrumbado.

