Resultados de la sexta ronda del TLCAN. Se mantiene la esperanza

Finalmente concluyó la sexta ronda del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, parece que los resultados son positivos, y es que se lograron acuerdos en materia de combate a la corrupción, sin embargo, donde no se lograron avances y seguramente será un tema de la séptima ronda es el de las reglas de origen.

Para México es muy importante concluir la negociación, y es que en seis meses los mexicanos tendremos elecciones nacionales, además está en juego la cuestión de las expectativas económicas. Los inversionistas están esperando resultados y se encuentran nerviosos, de hecho, el día de ayer el tipo de cambio peso-dólar se incrementó por una sencilla razón, porque no existía la garantía de que se avanzara en las negociaciones del tratado.

Posiblemente el gobierno norteamericano sabe que cancelar en este momento el Tratado de Libre Comercio favorecería enormemente a la izquierda mexicana, porque surgiría un sentimiento nacionalista el cual en todo momento ha sido expresado por el candidato Andrés Manuel López obrador, eso no le conviene al gobierno de Estados Unidos porque están acostumbrados a que los gobiernos mexicanos obedezcan sus recomendaciones y por supuesto que un gobierno de izquierda en México sería similar al de Lula en Brasil o al de los Kirchner en Argentina, lo cual al gobierno de Estados Unidos no le favorece al ser México su segundo socio comercial y su vecino del sur.

En este momento los norteamericanos y en particular los empresarios han ejercido presión sobre el gobierno de Trump para que éste continúe con la negociación, particularmente los dueños de las grandes empresas de la industria automotriz, a quienes no les conviene que se reduzcan las reglas de origen dentro del tratado comercial.

A los norteamericanos les preocupa su déficit comercial deficitario, sin embargo, en otras columnas he explicado que dicho fenómeno es resultado de la relación desigual con los chinos; el problema no está en la economía mexicana. Si quitáramos los insumos norteamericanos incorporados en las exportaciones mexicanas, seguramente él déficit de los norteamericanos descendería.

Se tiene temas pendientes, es el caso del capítulo 19 qué tiene que ver con las disputas comerciales; por otra parte, la cláusula Sunset que tiene que ver con el fin del tratado y, las reglas de origen.

Las negociaciones continúan, se logró alcanzar un avance en las negociaciones. Las expectativas por supuesto que no son las que los mexicanos esperábamos, por ejemplo los temas más ríspidos no se han solucionado, no obstante estamos mejor que cuando iniciamos con los discursos tan provocadores del presidente Trump.

Con la sexta ronda se lograron avances en temas vinculados con las pequeñas y medianas empresas; temas de anticorrupción, temas vinculados con la competencia, las comunicaciones y el Comercio digital.

Los resultados de la sexta ronda tuvieron efecto sobre algunas variables macroeconómicas, el mercado financiero no tenía expectativas positivas, sin embargo se tranquilizó posterior a los discursos de los representantes de los tres países, por ejemplo el Índice de Precios y cotizaciones de la Bolsa mexicana de valores se mantuvo estable, por su parte el dólar en un principio aumentó $0,15 centavos, pero posteriormente descendió y regresó a su nivel original, por otra parte, las tasas de interés se mantuvieron estables en la economía mexicana. Consideramos que las próximas semanas se mantendrán con cierta estabilidad en la economía, y es que la confianza de lograr una séptima ronda y más aún, alcanzar una octava ronda se mantiene. Sólo nos resta esperar.

graciamaximiliano@hotmail.com