Las propuestas económicas de Ricardo Anaya, más de lo mismo

La semana pasada realicé una serie de reflexiones vinculadas con las propuestas económicas de José Antonio Meade, hoy revisamos las propuestas de Ricardo Anaya.

Parece, según las encuestas, que Anaya no alcanzará la silla presidencial, pero finalmente sus propuestas son ideas que de alguna manera abonan a la reflexión para determinar cómo logrará México ser más justo y más próspero con la gente.

Anaya es el candidato con menos propuestas en materia económica, destacan algunas interesantes, otras más son refritos de otros candidatos. Pero revisemos, Anaya propone crear el Ingreso Básico Universal, para él, representa una de las más relevantes propuestas de su plataforma de gobierno, porque todos los mexicanos recibirán una cantidad de dinero que les garantizará vivir con dignidad. La pregunta es ¿de cuánto estamos hablando, quizá de 1,000 pesos mensuales? ¿Será para mayores de 18 años? Supongamos que así sea, si multiplicamos 98 millones de mexicanos mayores de 18 años por 1000 pesos, resulta una cantidad de 98,000 millones de pesos mensuales, quién aportará esa cantidad, acaso los contribuyentes, y es que dicha cifra es casi igual a los 100,958 millones de pesos que espera repartir la SEDESOL en sus 14 programas de operación durante al año 2018. Las cuentas no me cuadran, será que Anaya quiere endeudar más al país, será que el estado será el ente que ofrezca prebendas durante una posible presidencia de Ricardo Anaya.

Otra de las propuestas del candidato es subir el salario mínimo en forma gradual para evitar inflación, considera un salario de 187 pesos diarios, la idea no es mala, sin embargo, es necesario saber lo que piensan los empresarios, y de qué manera el incremento no generará inflación, porque 187 peso diario apenas lograría recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos 20 años.

No es un gran descubrimiento pensar en la propuesta de Anaya, quien propone pasar de la economía de la manufactura a la economía del conocimiento, la pregunta es cómo hacerlo, en ese sentido se requiere una serie de cambios estructurales que deberán considerar un efecto sistémico en el cual intervengan todas las instituciones gubernamentales, de investigación, empresas privadas, etc., le apuesten todos a un proyecto nacional del conocimiento, de lo contrario es muy complejo alcanzar ese objetivo; Japón tardó 40 años para lograrlo.

Anaya propone un modelo educativo flexible, pero me pregunto, acaso los diputados de su partido cuando se gestó la reforma educativa no pudieron proponerlo. El problema educativo va más allá de su flexibilidad o no.

En materia de tecnología, Anaya propone garantizar el acceso a internet en todas las viviendas de los mexicanos, yo pensaría mejor en cómo lograr que cada familia mexicana tenga la oportunidad de llevar un plato de comida nutritiva a la mesa. Finalmente, quién pagará el internet, y más aún, ¿una familia pobre tiene computadora para acceder a internet?, o también se las dará Anaya.

Ricardo Anaya tiene propuestas muy generales en materia económica, espero que cuando inicien las campañas, el candidato lleve bajo la manga propuestas mejor elaboradas, y que exprese no sólo qué hacer, sino cómo hacerlo. Los mexicanos ya queremos escuchar el cómo de un México nuevo.

