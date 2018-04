Las propuestas del debate. Sí existieron, pero entre líneas

He leído y escuchado algunas críticas al debate presidencial, hay quienes opinan que fue más de lo mismo, otros que no se dieron propuestas, algunos más que parecía una guerra de insultos más que un debate presidencial. No coincido con esas afirmaciones, al ver el debate me preocupé precisamente por detectar las propuestas en medio de los dimes y diretes, fui cuidadoso al anotar cada una de las propuestas presentadas en materia de seguridad y combate a la corrupción.

Más que critica al debate, pretendo compartir con ustedes estimados lectores las propuestas más interesantes, en el marco de la temática del debate presidencial.

El famoso Bronco se llevó la noche, pero de los memes, y es que además de las propuestas presentadas, propuso de llegar a la presidencia de la república, cortarle las manos a aquellos que trabajando en el gobierno cometan actos de corrupción, por supuesto que eso no sucederá, pero al menos tuvo presencia en los medios; además nos compartió otra idea descabellada, al afirmar que militarizaría las escuelas de nivel medio superior, pienso que al calor del debate quiso decir una cosa y le salió otra. Pero entrando en materia, las principales propuestas del Bronco fue construir una agencia de investigación policiaca tipo FBI, la cual dependa directamente del gobierno federal; contratar un sistema llamado COMPSA el cual fue implementado en Nuevo León; crear una policía cibernética (la cual ya existe, desconozco por qué la propuesta); crear un fiscal autónomo, el cual sea elegido por la sociedad, no por los partidos, tampoco por el presidente, porque no se trata de elegir un "fiscal carnal"

Andrés Manuel López Obrador no presentó propuestas, todas las mencionadas ya se han escuchado en sus spots de radio, destacó combatir la delincuencia atacando las condiciones de pobreza y marginación; convocar a personas con alta trayectoria moral para que definan el tipo de amnistía que le darían a los delincuentes; gobernar con el ejemplo; barrer la corrupción de arriba hacia abajo; reducir el sueldo de los altos burócratas; vender el avión presidencial; tener un salario como presidente de la república que sea de la mitad de lo que hoy recibe Peña Nieto. Los asesores de Obrador, no atinaron la estrategia, se vio un Obrador molesto, fuera de su entorno de confort, quizá el siguiente debate cambie y escuche más su voz interior que la de sus asesores. Si siguió al pie de la letra el consejo del pueblo para no pelearse dentro del debate, entonces la estrategia no le funcionó, porque no se peleó, pero tampoco presentó una defensa a las duras críticas recibidas. Con eso podemos argumentar que el pueblo no es sabio como él afirma.

Anaya fue el ganador del debate, presentó excelentes propuestas, particularmente al señalar que combatiría la delincuencia desde dos ámbitos, atender las causas que originan la violencia, utilizando la cultura, el deporte, la educación, la generación de empleos, etc. (lo mismo que haría obrador), pero además castigaría a los violentos con estrategias novedosas que, primero los detengan y después los castiguen. Para Anaya se deben desmantelar las organizaciones en su totalidad a través de acciones de inteligencia, no solamente detener al líder de la banda, sino también a todos sus secuaces, ello se lograría a través de trabajos de inteligencia como lo hacen países europeos; Anaya propone certificar a todas las policías, duplicar el tamaño de la policía federal; se seguiría apoyando de la Marina y del Ejercito hasta lograr terminar con la violencia; reformar el artículo 108, para que se juzgue al presidente en actos de corrupción; eliminar el pago de efectivo en todas las transacciones del gobierno; aquel funcionario que realice un acto grave de corrupción no volverá a participar en el gobierno; eliminar el fuero; crear una Fiscalía general anticorrupción autónoma e independiente; el Congreso aprobará su gabinete de llegar a la presidencia de la república.

José Antonio Meade, el candidato que tiene todo que ganar y nada que perder, tuvo algunas propuestas interesantes y novedodas, destacan el crear un código penal único, establecer una agencia de investigación especializada en secuestro y trata de personas; cuadruplicar el gasto en seguridad e investigación; prevención-disuasión y combate a la impunidad; presentaría una iniciativa de ley para que el Congreso obligue a todo funcionario público a presentar sus siete de siete; SAT, Hacienda e INE serían parte del sistema nacional anticorrupción.

Margarita Zavala, la única mujer en el debate, propuso fortalecer la policía, usar tecnologías para investigación e inteligencia, combate al feminicidio, a la trata y a la desaparición de niños. La base de su propuesta será promover el uso de valores; sería una presidenta implacable contra los corruptos; consolidaría el sistema fiscal anticorrupción; construiría una cárcel especial para los delincuentes del crimen organizado y la corrupción; crearía un observatorio ciudadano para dar seguimiento a sus promesas de campaña.

Como se detecta, propuestas existieron, se tuvieron que detectar entre líneas, porque a los candidatos lo que más les interesó fue ataque y defensa, con excepción de Obrador. Opciones existen, esperemos un cambio de acción pública, un cambio de país. La esperanza muere al último.

