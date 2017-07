¿México pagará el muro? Absolutely...

En la reunión del G-20 por primera vez se reunieron Peña y Trump, los dos como jefes de estado, posterior a su encuentro, en una rueda de prensa mal organizada, se le preguntó a Trump si ¿México pagaría por el muro? contestó: "Absolutely", diciéndolo en forma clara y precisa. Posterior a la rueda de prensa se le pregunta a nuestro distinguido canciller Luis Videgaray ¿qué opinaba de la respuesta de Trump? a lo que respondió: si lo dijo no lo escuché. La respuesta de Videgaray se puede entender en dos sentidos: a) la sumisión que tiene el gobierno mexicano con el país vecino; b) no entrar en polémica con Trump y mejor llevar la fiesta en paz, con la salvedad –claro está-, de que los mexicanos no pagaremos, al menos en forma directa, el muro.

En el reciente encuentro del G-20 realizado en Hamburgo, se reunieron los dirigentes de las veinte economías más poderosas del mundo, se trataron diversos temas: políticos, económicos, financieros, climáticos, comerciales, de empleo y desarrollo. El encuentro del G-20 fue muy importante para la geopolítica mundial, ya que la suma de dichos países representa más del 80% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y alberga a casi dos tercios de la población del orbe.

México es considerado un actor relevante en el escenario internacional. Ocupa el décimo lugar en exportaciones y se ubica en el decimosegundo lugar como importador mundial, también es la decimosexta economía del mundo y el decimoquinto destino en inversión extranjera directa. Además, es el decimotercer país más extenso y el decimoprimero más poblado. Los datos antes señalados nos hace participar en foros de gobernanza de mucha importancia a nivel mundial, pero además, México tiene la capacidad para ver a Trump de frente, y es que nuestra asistencia a la reunión del G-20 tenía un objetivo principal, iniciar lazos de comunicación con el Sr Trump.

El hecho de que México participe en la reunión del G-20 le permite consolidar su papel como un actor con responsabilidad global, además contribuye de manera activa para atender los retos que enfrenta la economía mundial y la geopolítica mundial. Pero para México lo que en verdad importa es la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Ya lo dijo el Secretario de Comercio de USA, Wilbur Ross, Si México y Estados Unidos logran llegar a un buen acuerdo comercial en el marco de la renegociación del (TLCAN), la moneda mexicana podría recibir un gran impulso. Pero igualmente ya lo dijo bien Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía de México: el TLCAN no tendrá buenos frutos para los tres países, si antes no hay un reconocimiento de que este tratado ha sido benéfico y enriquecedor para los países miembros.

Actualmente los países miembros del TLCAN intercambian diariamente alrededor de 2 mil 600 millones de dólares, lo que da un aproximado de 108 millones de dólares por hora. Por ello, debemos llegar a las reuniones de agosto con una postura inteligente y sagaz, deberemos ver a los estadounidenses de frente y a la cara, porque México es más grande que un Tratado de Libre Comercio.

MAXIMILIANO GRACIA HERNÁNDEZ / JESÚS FRANCISCO RODRÍGUEZ ANTONIO

