Sin mano firme no hay acción pública eficaz

Para ser un administrador público eficaz y eficiente, es necesario ser inteligente, pero además astuto. Hace unos años el expresidente de Colombia Álvaro Uribe decía: Mano firme, corazón grande, así debe hacerse la política pública y la acción púbica.

La mano firme no debe entenderse como mano dura, porque la mano firme es la acción y decisión de un actor público que toma decisiones inteligentes y gira instrucciones para se transformen en acción pública eficaz y eficiente.

Bajo el anterior escenario, tomar una decisión para resolver un problema implica revisar previamente todas las aristas, revisar sus causas y posibles soluciones; a partir de ahí se toman las decisiones para generar una acción pública, la cual, por supuesto tiene impactos para algunos miembros de la sociedad, pero beneficios para muchos otros.

Lo peor que le puede pasar a un actor público es tomar decisiones inadecuadas, poco planeadas y, que al final del proceso le sean rechazadas bajo presión política. Cuando a los actores les afecta una decisión de política pública, por supuesto que tratarán de revocar la decisión, presionarán bajo todos los mecanismos y, de ser necesario, utilizarán la fuerza física y verbal contra la autoridad; su objetivo es contrarrestar la decisión tomada en la esfera del poder. Si se toman decisiones correctas, planeadas y se ejecutan de forma impecable, no habrá poder humano que la revoque, pero si son decisiones tomadas imprudencialmente, sin inteligencia y sin estrategia eficaz, entonces seguramente unos cuantos individuos lograrán echar atrás la decisión del servidor púbico. La reflexión anterior me llega al conocer una noticia importante: posiblemente cambiará de ubicación un mercado sobre ruedas, el cual por más de 40 años ha generado durante un día a la semana: bloqueo de las principales calles del municipio de Calpulalpan, en el estado de Tlaxcala. Inconveniencias un día a la semana para todos los vecinos, basura, caos y delincuencia. Ese mercado sobre ruedas llamado popularmente tianguis, sólo podrá ser trasladado del centro de la ciudad a la periferia, cuando el alcalde logre diseñar una estrategia inteligente y sin temor al qué pasará. Por supuesto que el apoyo del gobernador será fundamental para lograrlo.

Casos exitosos en los cuales se ha contrarrestado y combatido frontalmente al comercio ambulante se han dado en lugares importantes, me refiero al centro histórico de la Ciudad de México, o al centro histórico de ciudades como Texcoco o Morelia. En dichas urbes, la mano firme estuvo presente, y si los actores se inconformaron con violencia, entonces la mano dura de la acción pública estuvo presente. Hoy esas ciudades lucen limpias e impecables, dignas de un México del siglo XXI, no del XVIII.

Durante más de 40 años los tianguistas de Calpulalpan, han pagado una cantidad irrisoria por el uso del suelo en vía pública; evaden impuestos y atentan contra el orden y el respeto a los vecinos. Me pregunto, ¿acaso los vecinos no tienen derecho a usar sus vehículos los días lunes y entrar y salir a la hora que les plazca de sus domicilios? ¿Los vecinos no tienen derecho a dormir placenteramente hasta cualquier hora del día sin la necesidad de escuchar camiones, armado de puestos de metal, descarga de frutas y verduras y, al final de la jornada, basura y más basura?

Qué derecho tienen los comerciantes ambulantes que no tienen los ciudadanos que pagan impuesto predial por su casa e impuestos por su auto. Si la decisión del alcalde de Calpulalpan en el estado de Tlaxcala, bajo presión de los comerciantes se echa para atrás, quedará como un presidente débil, cuya acción de política pública no se proyectó en forma inteligente, pero si logra echar atrás a un gremio que ha atentado contra los derechos de los calpulalpenses vecinos del primer cuadro de la ciudad, entonces sí podríamos decir que su acción de política pública fue decisiva, inteligente y eficaz; quedará fortalecido y seguramente pasará a la historia como el presidente que logró retirar a un gremio que se creyó dueño de la vía pública por 40 años, todos los lunes de cinco de la mañana a nueve de la noche.

Las siguientes semanas nos darán la razón del pasado, presente y futuro de una ciudad que ha estado enmarcada dentro de la mediocridad, con alcaldes ineficientes, ineficaces y corruptos.

