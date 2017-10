Lo bueno y lo malo del sismo. México se cimbró

Dios no manda terremotos, tornados o huracanes, la naturaleza es parte de nuestra vida, ella se manifiesta, se mueve y reacciona; tiene vida, pero algo que no perdona, es el exceso de confianza, la corrupción, la no prevención.

Los costos serán mayores a los 38 mil millones de pesos para volver a reconstruir nuestras edificaciones. Se cayeron edificios viejos en su mayoría, edificios que vivieron el sismo de 1985 y, aproximadamente el 10 por ciento de los edificios caídos en los pasados sismos fueron nuevas construcciones, las cuales de haber respetado las normas de construcción actuales, seguramente hoy estarían de píe, pero tenemos mexicanos corruptos, tanto de la sociedad civil como de la administración pública, porque la corrupción es un juego de dos, el que da y el que recibe. Hoy la corrupción generó muertos y heridos. Padres sin hijos e hijos sin padres.

Es cierto que la recuperación llevará tiempo, pero hoy debemos revisar la aplicación de la ley, discutir qué y cómo hacerlo, mejorar lo construido, demostrar y castigar los casos de corrupción. Debemos reconstruir para el futuro, hacer mejores ciudades, más sustentables, porque esta sacudida de la capital del país nos lleva a pensar y reflexionar en crear mejores lugares para vivir, más seguros y más respetables con la naturaleza.

El gobierno deberá ejercer el dinero para la reconstrucción en forma ordenada, abierta y limpia. Más de 300 personas fallecidas, pero de seguir igual podemos lamentar más muertos en un futuro, porque en México seguirá temblando, somos un país ubicado en zona sísmica.

¿Qué aprender de los sismos del 7 y 19 de septiembre? Considero que es mucho, si lo vemos por el lado suave, logramos observar nuevamente la solidaridad de los mexicanos, una solidaridad digna de admirar en el mundo entero, una historia de héroes con rostro humano que no se veían desde hace muchos años, vimos una sociedad organizada, que sabe hacer bien las cosas, que aportó y apoyó con trabajo, víveres o dinero. Nació un México nuevo que dejó ver a una sociedad solidaria y entregada para ayudar al hermano, aun sin conocerlo.

También vimos –desafortunadamente-, un México que dejó entrever a la clase política que quiso adueñarse de la necesidad de los damnificados, vimos edificios de reciente construcción derrumbados, salieron los verificadores corruptos quienes en su momento autorizaron obras que sabían no cumplían con las reglamentaciones de construcción pero aún y con ello dieron su visto bueno para construir, hoy esas personas llevan muertos sobre sus hombros.

La participación ciudadana es una fuerza poderosa para cualquier país, desafortunadamente nos organizamos sólo en momentos de catástrofes, pero me pregunto si nos organizamos para combatir la delincuencia y la corrupción, porque sólo en momentos de crisis servimos los mexicanos para mostrar nuestra verdadera fuerza. Los mexicanos organizados podemos hacer milagros, los mexicanos organizados podemos cambiar este país que se nos está saliendo de las manos.

Este sismo a diferencia del de 1985, tuvo un efecto nacional: Puebla, Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México, sin embargo la solidaridad se volvió a manifestar, porque el mexicano hoy es solidario y no un individualista salvaje, como en su momento lo señaló la revista Nexos, como resultado de una encuesta. Pero independiente de lo antes señalado, hoy tenemos un México que volvió a nacer, un México que se cimbró, pero que se levantó, por ello podemos decir que somos orgullosos de ser mexicanos, porque somos más los buenos que los malos.

graciamaximiliano@hotmail.com