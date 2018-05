“Léase si quiere gobernar” es un libro escrito por el Centro de Análisis México Evalúa, texto muy bien pensado para el momento actual. La lectura del libro permite a los lectores tomar una decisión bien pensada al momento del sufragio.

El texto contiene 10 capítulos, los cuales abordan temas como: repensar la política criminal; rediseñar la política de seguridad pública; blindar el gasto público; impulsar la competencia, etc. el libro se puede leer en la web, lo cual es muy afortunado en esta época de crisis, se puede ver el libro completo en la página web de México evalúa.

Hoy es el momento en el cual los candidatos están receptivos a las propuestas de los ciudadanos, por ende, este texto deberá ser leído por ellos, ya que es un libro apartidista, en el cual los intereses se basan en generar una nueva política pública con propuestas claras y concretas, lo cual permita a quien llegue a la presidencia de la República actuar en consonancia con ideas frescas. Con la lectura del libro nos percatamos de la existencia de alternativas para hacer de México un país mejor, particularmente a partir de estrategias bien pensadas, cuyo objetivo fundamental sea la transformación de un México más justo.

Si bien es cierto, en el libro existen una serie de propuestas interesantes, también es cierto que el libro no puede con lujo de detalle establecer los cómo de cada una de las necesidades del México actual. Representan ideas interesantes a partir de las cuales se pueden generar nuevas estrategias.

Hoy con las campañas estamos escuchando lo que se debe hacer, sin embargo, hasta el momento no hemos recibido las propuestas de cómo lograrán hacerlo, y es que, para cambiar un país se necesitan establecer los cómo y con qué variables lograrlo, diríamos los economistas, se deben responder tres grandes preguntas en el análisis: ¿qué hacer?, ¿cómo hacerlo? y ¿para qué hacerlo?

En el libro se establecen una serie de preceptos de política pública, entendida ésta como la acción del Estado para resolver un problema y, por cierto, en México los conflictos son muchos, porque ya no solamente nos invaden problemas en variables macroeconómicas, sino también problemas graves de violencia, de pobreza, desigualdad y polarización regional.

La política pública requiere involucrar las preguntas del análisis económico, pero además decirnos el cuándo, porque se nos ha prometido durante cada sexenio un cambio de país y, hasta este momento no se nos ha dicho cuándo se logrará. López Obrador ya nos ha señalado que bajará los niveles de violencia en México, afirmó que logrará disminuir la violencia en un 40% al final de su sexenio, eso al menos es un avance, el decir qué, cómo, y cuándo se logrará cumplir con la política pública planteada.

Una política pública debe ser clara y precisa, establecer acciones; señalar las instituciones que la llevaran a cabo y, señalar los indicadores con los cuales la política pública será evaluada. En el caso de que no se tengan algunos de estos elementos, podríamos afirmar que la política seguramente será ineficaz e ineficiente, porque hasta hoy no han existido diagnósticos precisos, y si éstos han existido, no se han dado los indicadores que permitan evaluar la política pública establecida.

La política pública debe tener coherencia entre lo que se tiene y lo que se debe hacer. En el libro de referencia se abordan temas como la definición del problema, posteriormente se señala un diagnóstico y finalmente las propuestas para lograrlo.

Para tener una política pública eficiente, es necesario que existan demandantes exigentes, si los mexicanos no exigimos, la respuesta del gobierno seguramente será el ofrecernos malas políticas públicas. En el texto de referencia se plantea como una necesidad el tener una sociedad inteligente, educada y exigente con el gobierno, porque como dice un refrán popular: un pueblo tiene el gobierno se merece.

Hoy los mexicanos no debemos comprar cualquier propuesta, debemos estar informados y ser inteligentes inclusive para increpar a los candidatos si en ellos no exista congruencia entre los que han hecho y lo que prometen hacer. Casos como esos ya los hemos visto en varias ocasiones en las redes sociales, donde los ciudadanos increpan a los candidatos e inclusive, en algunos casos han sido reclamos violentos, lo cual no justifico, pero sí acepto, al saber que los ciudadanos ya están hartos de los políticos que quieren llegar al poder, los cuales prometen y no cumplen.

Los invito estimados lectores a que lean el texto de referencia, el cual como señalé en líneas anteriores, se encuentra abierto en línea, es una obra interesante que nos dice en algunos casos el qué y cómo hacerlo, lo cual es fundamental para los asesores e, inclusive para los propios candidatos a la Presidencia de la República.

graciamaximiliano@hotmail.com