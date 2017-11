Luz de la calle y obscuridad de la casa, así son las leyes migratorias mexicanas

La emigración de mexicanos hacia Estados Unidos es un fenómeno que se ha dado desde hace más de 50 años. El respeto a sus derechos fundamentales ha sido exigido por el gobierno mexicano a lo largo de los últimos años, y aún más, durante la nueva gestión del presidente Donald Trum.

La Secretaría de Relaciones Exteriores ha estado muy atenta apoyando a los emigrantes mexicanos, exigiendo que sus derechos fundamentales no sean vapuleados. Es cierto que todos los seres humanos pedimos y exigimos respeto a nuestros derechos fundamentales. Cualquier mexicano en el extranjero tiene derecho a ser respetado, y así lo hemos exigido a través de las instancias internacionales correspondientes. Exigimos que nuestros derechos sean respetados, pedimos un trato justo para que las leyes norteamericanas sean benevolentes y entiendan la situación en la cual se encuentran los migrantes fuera de nuestras fronteras.

Luz de la calle y oscuridad de la casa, así es como le podemos nombrar a las leyes migratorias establecidas por el gobierno mexicano, me refiero a la Ley de Migración publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, la cual, a través de la Subdirección de Regulación Migratoria perteneciente a la Secretaría de Gobernación, vapulea a los migrantes extranjeros quienes buscan una oportunidad en México, ya sea por trabajo, por unidad familiar, o simplemente porque ven en nuestro país a una nación que les abre las puertas con los brazos abiertos. Lo que no saben estos inmigrantes extranjeros, es que de no cumplir una serie de reglamentaciones pocos sensibles a la situación migratoria de la mayoría de los extranjeros, se pueden hacer acreedores a pagar multas que van desde los 20 hasta los 100 salarios mínimos. Que desfachatez, insensibilidad y falta de inteligencia de quienes en su momento propusieron, discutieron y aprobaron las leyes de migración mexicanas.

Para muestra un ejemplo, si un extranjero en México no cumple con notificar a las oficinas de regulación migratoria su cambio de domicilio, se le pueden imponer multas que van desde los 20 hasta los 100 salarios mínimos; no entienden quienes hacen las leyes que México es una nación única e indisoluble, por ende, el extranjero que se encuentra en territorio mexicano, tiene los mismos derechos desde Tijuana hasta Ciudad del Carmen. Sin embargo, con base en la ley de migración, al extranjero hay que tenerlo perfectamente bien ubicado, por ello debe informar su cambio de domicilio, así sea dentro de la misma ciudad donde actualmente habita (que pierda un día de su trabajo para hacer la gestión burocrática, si quiere estar en México que le cueste), de no hacerlo, y en el mejor de los escenarios, podría hacerse acreedor a pagar hasta $2,500 pesos, equivalentes a 30 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

Me pregunto cuánto tiempo deberá trabajar el extranjero para cubrir dicha sanción. Por supuesto que para un diputado que gana $120.000 pesos al mes, establecer multas de $2,500 pesos es algo irrisorio, pero no así para la mayoría de los extranjeros que viven en México y, los cuales en su gran mayoría trabajan para ganarse el pan de cada día, y aún más, en muchas ocasiones tienen la necesidad de enviar remesas a sus familias en el extranjero. Si están viviendo en México no es por placer, es por necesidad, al igual que los 20 millones de mexicanos que hoy trabajan arduamente en los Estados Unidos.

Cuándo entenderemos que las leyes no deben aplicarse con la zanahoria y el palo, si exigimos respeto y sensibilidad de las autoridades migratorias en el extranjero, primero debemos poner el ejemplo de que en México sabemos tratar bien a los inmigrantes. México y sus leyes no pueden ser tan duras e insensibles con los inmigrantes, si no damos tampoco exijamos.

graciamaximiliano@hotmail.com