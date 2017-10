Cuatro de siete rounds, primero la dignidad, después el TLCAN

Cuatro rounds de siete probables, así es como van las cosas dentro de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). La cuarta ronda fue muy delicada, los Estados Unidos mostraron su poder he intentaron establecer sus propias condiciones en materia agrícola, casi a la vez el presidente de Estados Unidos en conferencia de prensa expresó que si la renegociación no le convenía a los Estados Unidos, se verían obligados a levantarse de la mesa de negociación, con ese mensaje estaba diciéndole a los negociadores mexicanos: Chaparritos, morenito y gorditos, si el tratado no beneficia a los Estados Unidos, se podrán olvidar del mismo, porque mis negociadores tienen la encomienda de que ganan o se van.

La cuarta ronda ya terminó, ahora vendrá una quinta, la cual se desarrollará en México; al menos durante la cuarta ronda los norteamericanos no se levantaron de la mesa de negociación, sin embargo, ello no significa que se mantengan dentro del Tratado, inclusive, podrían seguir negociando hasta la séptima ronda. Tratado no firmado no es un acuerdo.

Cualquiera de los tres países, en el caso de no estar a favor de las negociaciones del tratado, podrán aplicar la enmienda 2205, la cual señala que cualquier país del Tratado puede anunciar al resto de los miembros la salida del acuerdo, a partir de ahí tendrá seis meses de plazo para finalizar su participación en el TLCAN. Bajo ese escenario, en seis meses a partir de su anuncio, estamos hablando de mediados del 2018, México no tendría ya un acuerdo con el país del norte; serán meses interesantes porque México estará en elecciones presidenciales.

¿Qué es lo peor que le podría pasar a México en el caso de no concretarse la renegociación del acuerdo comercial? Se tendría que adherir a las cláusulas señaladas en la Organización Mundial de Comercio, las cuales son muy claras al plantear niveles arancelarios por productos, en ese sentido al ser México y Estados Unidos miembros de la OMC, tendrían que acatar los aranceles estipulados en dicho organismo internacional, los cuales no marcan una diferencia sustancial en las variables arancelarias del TLCAN, mientras ello suceda, y bajo el escenario de que Donald Trump no se reelija, los mexicanos podemos pensar que máximo en tres años estaríamos negociando nuevamente un acuerdo comercial con Estados Unidos .

Consideramos que el fin del tratado no es el fin de la actividad económica de México. Si bien es cierto, su importancia dentro de la riqueza generada en México asciende a aproximadamente el 48% del producto nacional, lo cual sí es considerable, no es determinante para la buena evolución económica de México.

México en la quinta ronda deberá llegar con una postura firme y en defensa de los sectores económicos nacionales, deberá llevar la bandera muy alta, sin embargo, todo dependerá si los negociadores mexicanos están dispuestos a ceder en las pretensiones de los norteamericanos.

Si algo no debemos perder en la negociación de la quinta ronda, es nuestro orgullo nacional, debemos ser sabedores de la riqueza histórica de México y defender nuestra soberanía. México durante muchas décadas se mantuvo sin acuerdos comerciales y logró vivir, por ello hoy es importante que mostremos qué tan fuertes somos; si bien es cierto, somos vulnerables a la expulsión de los mexicanos del territorio norteamericano, no debemos ser débiles frente a las negociaciones del acuerdo comercial, porque nuestra fuerza histórica no nos la quita una negociación comercial.

