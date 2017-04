Los animales más inteligentes del reino animal, versus los diputados del Verde

Pareciera que los diputadosfederales son animales, y es que caen dos veces con la misma piedra. Ahoraresulta que tienen una iniciativa para prohibir el cautiverio de los delfines.El flamante Partido Verde Ecologista presentará la iniciativa al pleno, esposible hoy mismo. Una iniciativa similar a la que en su momento prohibió eluso de animales en los circos.

El Partido Verde que es unaorganización política, pareciera ser que afiliada el Partido RevolucionarioInstitucional o, lo que es lo mismo, su hermana pequeña, no comprende elimpacto que generó en miles de animales del circo la prohibición generada porsu flamante propuesta. Muchos de los animales usados en el circo hoy estánmuertos, precisamente por qué no fueron capaces de vivir en su entorno natural,y otros más que siguen viviendo en cautiverio. El partido verde ecologista tiene muchas iniciativas para presentar,pero parece que no se les ocurre otra idea más que atentar contra los empleosde miles de personas y contra el espectáculo que representa ver la inteligenciaque puede desarrollar un animal, inteligencia que es mayor a la de muchosdiputados.

En el caso de ser aprobada lainiciativa me pregunto: qué pasará con los empleos generados en los delfinario,qué pasará con los enfermos quienes a través de terapias con delfines logranmejorar sus enfermedades, la llamada Delfino terapia; quiénes serán responsables del cuidado y la alimentaciónde los delfines en cautiverio, o es que la iniciativa pretende que tan hermosose inteligentes animales sean enviados al matadero, quiero decir a mar abierto,lugar que no conocen y en el cual nunca han vivido. Considero que deberá ser elgobierno quien mantengan los costos que implica tener con vida a los delfines,porque los empresarios dueños de los delfinarios estoy seguro que no lo harán,por una sencilla e importante razón, mantener con vida a los delfinesrepresentará un costo muy elevado para ellos, costos que según algunos expertosasciende por cada delfín a 1 millón de pesos anuales.

Los flamantes diputados se hanpreguntado qué pasará con los cerca de 11,000 empleos generados por laindustria de los delfines, 11,000 personas que podríamos ofrecerles el cargo dediputado y, a los que hoy son diputados del Partido Verde mandarlos aldesempleo. Esa sería mi iniciativa de ley como ciudadano.

Señores del verde ecologista, hay mucho queresolver en este país, pareciera que no tienen ideas, por ello mejor les doy ejemplos de lo mucho que debemos hacer, por ejemplo qué sucede con los programas paraseparar la basura orgánica e inorgánica; qué hacen por los ríos y lagoscontaminados a lo largo y ancho de México; hay solución a los problemas de aguasresiduales en los 2,440 municipios mexicanos; qué hacen por solucionar losproblemas de polución en ciudades como Monterrey, Guadalajara, y Ciudad deMéxico; les importan las miles de hectáreas que cada año se pierden comoresultado de la tala inmoderada; están atentos a una educación ecológica en lasescuelas mexicanas; proponen iniciativas para que millones de familiasmexicanas obtengan un subsidio o un préstamo que les permita comprar tecnología de energía solar; que estánhaciendo con el cuidado de nuestros mares y montañas; en fin, estas son sóloalgunas ideas de lo que deben hacer; ayuden con buenas iniciativas a resolverlos problemas de los mexicanos y, después piensen en los animales. Estoy seguro que después de la iniciativacontra los delfinarios, los diputados del Partido Verde propondrán unainiciativa contra la fiesta brava de los toros, me pregunto ¿acaso le preguntaron a los 117 millones de mexicanos queopinaban de sus iniciativas contra el uso de animales en los circos y ahoracontra los delfines, o simplemente como diría mi abuela: les salió de lasenaguas. Los Diputados del Verde recibenmillones de pesos en bonos, salarios y prestaciones, trabajen por el bien deMéxico, propongan iniciativas para la mejora de la sustentabilidad y del medioambiente, dejen de atentar contra los mexicanos y contra su derecho a ganarsela vida a través de un empleo digno. Defiendan a los árboles, al agua, a losríos, a los mares, al aire, todos ellos nos dan vida.

Tienen muchos problemasque resolver, utilicen su materia gris y, si tienen dudas o quieren nuevasideas, abajo les dejo mi correo electrónico para que me escriban, con gusto lospuedo asesorar en forma gratuita, les prometo que no les pediré un centavo delos más de $100.000 pesos que reciben ustedes mensualmente en salarios,prestaciones y bonos. Piensen por el bien de México.

graciamaximiliano@hotmail.com