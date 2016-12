¿Subirá o no el precio de la gasolina en el 2017?

El año 2016 está por concluir, ha sido un periodo muy difícil para muchos mexicanos, y me atrevería decir, para la mayoría de mexicanos. No cabe duda que el fenómeno externo más complicado para México fue el triunfo de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos; a todos los mexicanos nos tomó por sorpresa esa victoria, fue un triunfo que implicó para México el despertar a una nueva realidad, atrás quedó el creernos soberanos, el pensar que México lo podía todo, y es que nos dimos cuenta de la importancia de la economía norteamericana para sostener el mediocre crecimiento económico de México. Llámese exportaciones, remesas internacionales, tipo de cambio, Etcétera.

La depreciación del peso mexicano estuvo vinculada al nerviosismo de los mercados financieros internacionales, lo cual hoy tiene al peso mexicano con una depreciación cercana al 30%, el resultado es en el mediano plazo un incremento de la inflación, mayor a la proyectada al principio de año.

En términos reales la inflación este año rondará alrededor del 12%, no obstante, las autoridades monetarias, llámese Banco de México o Secretaría de Hacienda, han señalado que la inflación será cercana al 4.5 por ciento, lo cual es una aberración si se visita el mercado o el supermercado, en particular cuando las amas de casa observan cómo se les hace agua literalmente el dinero y, por ende, su poder adquisitivo.México quiere cerrar ya el capítulo negro del año 2016, tiene la esperanza de iniciar 2017 con una nueva visión de futuro y, es que los mexicanos tenemos todavía una gran fe sobrenatural, tan es así que abarrotamos la Basílica de Guadalupe al final de este año, seguramente para pedir por el empleo, la seguridad, y la estabilidad de la economía mexicana. Este año se rompió el récord con cerca de 7 millones de mexicanos visitando la Basílica de Guadalupe, millones de mexicanos desesperados por la situación económica actual, buscando a una divinidad para que intente resolver los problemas que el gobierno mexicano no ha logrado solventar.

Por lo pronto la discusión ya está en los diferentes medios de comunicación. ¿Habrá o no un aumento en el precio de la gasolina? Con la famosa reforma estructural energética se nos dijo que se lograría generar una baja en el precio de los combustibles, no obstante no se previó el efecto del tipo de cambio, en su momento el gobierno de Peña Nieto pensó que el tipo de cambios se mantendría en alrededor de $14 pesos por dólar, ni Peña ni Videgaray, tampoco el gobernador del Banco de México previeron la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos, tampoco previeron el nerviosismo generado en los mercados internacionales, con su natural impacto en el precio de la moneda mexicana.

Considero la posibilidad real de un aumento en el precio de la gasolina para el 1 de enero de 2017, y es que frente a un aumento del dólar, lo más natural es el incremento de los insumos para la producción de gasolina y para la importación de la misma, sin embargo si se reflexiona y analiza más a detalle, observamos que el precio del litro de gasolina en Estados Unidos es hoy de 0.65 dólares, lo cual equivale a 13.45 pesos mexicanos, si a ello le sumamos el precio de transporte, más los impuestos por importancia, entonces el precio de la gasolina magna en México rondará los 16 pesos por litro.

En concreto, el precio de la magna a 16 pesos por litro, representará un aumento del precio del combustible cercano al 15%, sobre su precio actual, lo cual tendrá un impacto sobre el nivel de inflación; además si consideramos el precio de los insumos, dado el aumento del dólar, se tendrá un efecto sobre los precios en el mediano y largo plazo mayor al 15 por ciento. Aumento de precios que recién hoy se empieza a detectar con generalidad.

Preveo para el año 2017 un incremento inflacionario cercano al 18% en términos reales, si a ello le sumamos un crecimiento de la economía mediocre, con un aumento en los niveles de pobreza y pobreza extrema, aunado a la posible renegociación el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y la expulsión de cientos de migrantes, el caldo de cultivo será necesariamente una crisis económica con su respectivo impacto en el bienestar de las y los millones de mexicanos, en pocas palabras, en el año 2017 aumentará el número de fieles que visitarán la Basílica de Guadalupe, pidiendo a la Morenita que se acabe pronto la crisis económica por la que se estará atravesando.

Aprovecho estimados lectores para desearles para el año 2017 paz y salud, no les puedo desear lo mismo en materia económica porque creo que ni siquiera la Virgen del Tepeyac podrá salvar a los mexicanos de una nueva crisis económica que hoy asoma por la ventana.

