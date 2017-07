Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta (cuesta) mucho

El título de la columna fue la frase que identificó la campaña de comunicación del Cuarto Informe de Gobierno federal, intentó refutar el reclamo de muchos mexicanos quienes por diferentes medios de comunicación resaltaron la mala administración del presidente Enrique Peña Nieto. La realidad es que esa frase, lejos de describir las cosas buenas de la administración federal, sólo muestra en gran medida la infraestructura privada que hoy debemos pagar los mexicanos.

Muchos son los ámbitos en los cuales los mexicanos nos encontramos preocupados, la inflación, el tipo de cambio, la violencia, la corrupción en las diferentes esferas del poder, etcétera.

Los mexicanos honestos y con deseos de que este país cambie pagamos impuestos, el objetivo es que a cambio se nos otorguen servicios públicos de calidad: drenaje y alcantarillado, calles y banquetas, alumbrado, limpieza, salud, protección ecológica, seguridad, transporte, educación, vías de comunicación, etcétera, pero qué recibimos los mexicanos: inseguridad en las calles, escuelas de mala calidad, pésima infraestructura carretera, centros de salud con médicos pasantes y sin medicamentos. Por ende, cuál es la respuesta a eso: ser mexicano de segunda, ¿qué quiere decir eso?, pago impuestos como buen ciudadano, pero además me preocupo por la educación de mis hijos por ello los inscribo en una escuela privada; mi salud no la quiero arriesgar con un pasante, por ende asisto a clínicas particulares o compro un seguro de gastos médicos mayores; las carreteras que utilizo son de cuota, simplemente porque las libres son peligrosas y se encuentran en mal estado; si voy más allá y me considero de clase media alta o alta, entonces pago seguridad privada, vivo en fraccionamientos con seguridad interna, uso autos blindados, etcétera, lo anterior por una simple, pero muy importante razón, los servicios públicos que el gobierno me otorga son de mala calidad.

El gobierno presume el segundo piso del periférico norte en la ciudad de México, ¡qué gran obra! pero un detalle, debemos pagar por usarla ¿y nuestros impuestos dónde quedan? Pregunten a los Duarte.

En los promocionales de lo bueno casi no se cuenta pero cuenta mucho se presumen obras como: Autopista Don-Nogales; Libramiento Norte de la Laguna; Autopista Chalco-Cuautla; autopista La Marquesa-Toluca, Libramiento de Acambay; Boulevard Industria Automotriz. Pequeño detalle, son obras que si las queremos usar tienen un precio, quien tenga el dinero que las pague; por ello la frase de la presidencia de la República debería decir: lo bueno casi no se cuenta pero cuesta mucho. Los mexicanos inteligentes entendemos las señales, sabemos muy bien cuando mienten y cuando dicen la verdad. Pero por favor, no intenten mentirnos con sus promocionales, si van a presumir las obras, también digan el precio que debemos pagar por usarlas, señores del gobierno: están presumiendo con sombre ajeno y eso los mexicanos no lo podemos seguir permitiendo.

MAXIMILIANO GRACIA HERNÁNDEZ / KEVIN SOSOL SOSA

graciamaximiliano@hotmail.com