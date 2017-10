La insolencia de Trump

"La insolencia es el escudo de la desvergüenza y la fortaleza de la cobardía". Ignacio Manuel Altamirano

El pasado 14 de septiembre a las 14:18 el Presidente Donald Trump envió un tristemente célebre mensaje en su acostumbrado "twitter", expresando supuestas condolencias al Presidente Enrique Peña Nieto, más o menos en estos términos: "Hablé con el presidente de México para ofrecer condolencias sobre el terrible terremoto. No pude localizarlo durante tres días por su teléfono celular...". Un insolente mensaje, que en esas palabras, podría haberlo expresado en privado, por elemental cortesía política, no sólo hacia el Presidente de su vecino país, sino especialmente hacia el país. Mensaje contradictorio y tal vez de reclamo además, porque como en los hechos no logró hablar con el Presidente de México, deja constancia de sus "condolencias". Insolente, insensato y soberbio como es su conducta cotidiana.

El contraste lo había mostrado el Presidente Peña Nieto con los lamentables acontecimientos de Texas, hasta donde llegó el mensaje presidencial de buen vecino y la ayuda de Mexicanos, con sentimientos de fraternidad y solidaridad.

En los 195 años de relaciones diplomáticas de México con Estados Unidos hemos pasado de todo, más de malos episodios que de buenas relaciones. Pasamos por una injusta guerra con la que despojaron nuestra naciente Nación (1845-1848) de más de la mitad de nuestro territorio original, alentando y provocando la división interna, incluyendo una artificial lucha por la independencia Texana, fríamente calculada y bien armada; el abuso en los tratados y convenios celebrados y en discusión; trato inhumano a los indocumentados, hasta la festinada construcción del muro de la ignominia fronteriza, como señaló Bárbara Tuchman: "La insensatez es hija del poder" ("La marcha de la locura. La sinrazón desde Troya hasta Vietnam") así que estar preparados ante el siguiente golpe: la eventual terminación del TLCAN.

Y no se trata del pueblo norteamericano, entre quienes hay muchos simpatizantes de México, algunos de ellos turistas regulares de nuestro territorio y hasta vecinos en varias partes, admiradores de nuestra cultura y de nuestra gente, aunque hay otros como su actual Presidente, discriminador y alentador del odio.

La masacre de las Vegas, con la que lamentablemente inició Octubre, nos muestra un talante de la enfermedad que padecen. Por lo cual expresamos nuestro auténtico duelo y condolencia a familiares, con el deseo de la pronta recuperación de los heridos. Tendrán que recapacitar en lo que les ocurre dentro y fuera del país. Y nosotros también.

Twitter: @MauricioTexcoco