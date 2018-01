Grandes Hombres y Hombres Grandes

Una de las actividades del historiador y del politólogo es la de "desenterrador" de biografías de personajes relevantes.

Gracias a la generosidad de mi colega y amigo Alejandro Romero Gudiño, hijo de Don Humberto Romero Pérez, tengo la oportunidad de leer el libro, autoría de mi ex compañero diputado a la LI Legislatura Federal y ex secretario particular de "Los dos Adolfos", título del citado libro, en homenaje merecido a Don Adolfo Ruiz Cortines y a Don Adolfo López Mateos.

Oportuno para comentar en esta columna semanal, por acontecimientos contemporáneos.

Los seres humanos marcamos con nuestra conducta y capacidad de conducción, el desarrollo de las instituciones.

Aunque algunos se nieguen a reconocerlo, con sus virulentos ataques, el PRI ha sido instrumento de la modernización política de México, asumió funciones de educación cívica, de formación de actitudes democráticas, de capilaridad social y de formación de élites políticas y administrativas, entre amplios grupos de la población mediante su integración a la política formal.

Con el paso de los años, parte de su funcionalidad original se deterioró en intereses personales sobre el interés nacional. En algunos, la ideología del dinero superó a la ideología política, herencia de la Revolución Mexicana, lo que marca sucesivas derrotas.

Hoy el anti priísmo resuena más por ignorancia y carencia de argumentos que por la realidad, que siempre se impone, terca y obstinada.

Por las traiciones de corruptos gobernantes, mercaderes de la política, como lo afirmó el pre candidato del PRI, José Antonio Meade, en su visita a Veracruz, en referencia directa a Javier Duarte, quien de la oficina de Gobernador pasó a una celda en el penal. Y justo es destacar que en el Derecho Penal, las responsabilidades son individuales, no institucionales.

El libro de Humberto Romero inicia así:

"La historia mexicana del siglo XX tiene tres grandes hombres. El primero es el general Lázaro Cárdenas, que está en un pedestal de donde no hay que bajarlo; el segundo, Adolfo Ruiz Cortines, que fue un gran estadista, verdadero zorro de la política; el tercero, Adolfo López Mateos, quien dio su vida por México y fue amado por el pueblo... Cada presidente debe hacer su propio juego. En ese juego está el trato a su antecesor. El presidente optaba por quién lo sucedería y empezaba a encaminarlo. Era lo que entonces se acostumbraba... Ahora comprendo que el que toma posesión del cargo tiene que cortarle la cabeza al que lo precedió. Pero hubo sus excepciones."

Sabiduría de la condición humana.

Cada ser humano lleva la propia forma de la condición humana. Como sostenía Michel Montaigne: no existe una representación universal del hombre sino solo seres humanos concretos.

José Antonio Meade tiene la oportunidad de ser ilustre heredero de esa raza de bronce que engrandece a la Nación.





