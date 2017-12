El obligado recuento de los días

Cuando concluye un año se hace un corte de caja, un inventario y una evaluación. Definitivamente hemos librado algunas tormentas y sufrido algunos naufragios. Definitivamente perdimos y ganamos batallas, y, definitivamente: el mundo sigue aquí y nosotros también. Habría entonces que preguntarnos: ¿qué haremos juntos?

La respuesta más rápida sería: ser felices. La felicidad viaja en la mochila de un mensajero, no es algo entregable por sí mismo, sino portado por alguien o por algo sólo para ser reconocido. Ese mensajero, ya seaun buen resultado, logros, o una sorpresa, se apreciará comovalioso o bello, y por ellose experimentarácomo felicidad.

Sin embargo la felicidad es en mucho una idea fabricada por la mercadotecnia social, quiéndecide por nosotros qué es valioso o bello, y, en general,define que es algo material, o bien emocional con envoltura material. De modoque se termina por ser esclavo del deber de ser feliz, o mejor dicho, de “poseer felicidad”, y además, de ostentarla.

Una repuesta más sensata a la pregunta: ¿Mundo, estamos aquí, qué haremos juntos? sería: Honrar la Vida. El tema de honrar la vida implica una dosis extrema de realidad que no es tan romántica como la búsqueda de la felicidad, yobliga a admitir que un mejor futuro puede no ser alcanzable si no se afronta y se participa en su construcción. En este México en fuego cruzadoentre la corrupción,tanto de funcionarios públicos como de sectores sociales coludidos, y la fallida ejecución de la justicia, la batalla más importante a ganar paracada mexicano esla de mantener altos principios éticos en el actuar propio y plural,principiosque en cualquier escenario resistan la tensión.

Construyamosverdadera felicidad basada en el valor de los Valores.Dignifiquemos Familia, Amigos, Salud, Trabajo, Creatividad, Desarrollo, a través de actuar con Honestidad, SolidaridadyConciencia Política, para lograr un país ejemplar en bienestar social y ambiental.

Te invito a que, con ese afán, durante todo el nuevo año, ya sea en solitario o sumando manos, no cejes nunca de tirar la red al mar de la Vida.