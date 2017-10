¿Cómo funciona el bien?

El mundo no gira por sí mismo, sino a través de una polea llamada Generosidad movida por muchas manos. Y así, de mano en mano funciona El Bien, de boleto comprado y boleto vendido, para la lotería, el concierto o la rifa. De mano en mano la ropa, los zapatos y los juguetes, donativos para los menos poseedores. Pido y me piden, me dan y doy, de esta manera nos decimos constantemente que nadie existe solo, tenga poco o mucho dinero. De mano en mano se retiran los trozos de escombro que oprimenla vida del prójimo. De mano en mano se ensamblan las despensas. El Bien funciona así, de mano en mano, porque no tiene sentido de poder, sino de conjunto, de interdependencia, de solidaridad. Es en el logro “entre todos” como El Bien existe. El mal se esconde, ataca y huye, embriaga, aísla.

La generosidad debe ir asociada a un estado de agradecimiento de plenitud, a un propósito de honrar la vida propia dignificando la vida del otro, hasta llegar al desprendimiento de uno mismo apreciando la generosidad que se recibede quienes siembran armonía y paz sin distinciones. Si no es por amor…de nada vale. Y lo que vale de cada uno de nosotros ha surgido del amor de alguien en activo, moviendo con sus manos la rueca del Bien, regalándonos un mejor mundo cada día de nuestra vida.

Porque mucha propaganda tiene el Mal y mucho silencio el Bien, cantaré aquí en homenaje a los hombres y las mujeres que construyen para compartir: los promotores de cultura y los artistas que llenan de colores, teatro, letras y música nuestras calles y centros culturales; los clubes recreativos y grupos de servicio social de apoyo asistencial, médico, de acompañamiento físico o espiritual; los que sostienen albergues para indigentes, ancianos, niños, adictos, discapacitados;las personas voluntarias en limpieza y protección de espacios naturales; las que cuidan de los animales; los buenos vecinos; los muy pequeños empresarioscallejeros, danzantes, dulceros y vendedores de flores; los promotores de deporte, los que realizan kermeses, festivales, carreras, paseos, los que dan vida a un parque, los que embellecen, los que consuelan y alegran una ciudad.

Canto a los generosos sin límites que de mano en mano nos regalan un mundo bueno que habitar y vivir, porque así funciona El Bien.