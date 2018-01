Nuestro amigo poeta Juan Jesús Aguilar falleció el jueves 4 de Enero del presente. La muerte de un ser cercano obliga a reflexionar sobre qué es la construcción de la historia particular. Creo que cada persona navega el mar de la existencia con sus propias tormentas, con el material de que haya sido construida su embarcación, con la pericia marinera de que pueda ser capaz. Cada persona cubrirá sus heridas con brea ardiente para evitar hundirse, izará las velas frente a los vientos de su propia alma.

Los ecos de otro poeta han venido a mí para pensar sobre ese momento de partida mortal, Efraín Huerta dice en su verso: “Los hombres son escombros de voces”. Debemos entender esas voces como la suma de todas aquellas escuchadas, pronunciadas, calladas, no escuchadas, las ignoradas y las atendidas, en la ruta existencial. Vivo o muerto el hombre es un escombro de sus voces. Y aunque la Poesía tenga la especial prerrogativa de atrapar esas voces en versos, los versos no son confesiones, ni arrepentimientos, ni son testamento de emociones. Lo que no sea dicho permanecerá callado a pesar del poema más humano. Un poema es una tumba de palabras a la que hay que acudir a rezar y ofrendar flores.

Cualquiera de nosotros, en ese acto final de abandonar este mundo, podremos decir: Disculpen las molestias causadas al vivir y al morir, la muerte no admite fe de errores. Navegué el mar de mi existencia con mis propios avíos, y es este mi epitafio (que el poeta Efraín Huertaescribiera para sí): “A las honorables Autoridades/Marítimas/Celestes/ y Terrestres:/ No/ se culpe/ a nadie/ de/ mi Vida.”

El próximo Lunes 19 de Febrero a las 18:30 h en la Casa de Cultura de Tampico, TALLERSIE7E rendirá tributo In Memoriam al poeta Juan Jesús Aguilar, miembro de este grupo literario fundado hace ya 14 años. Está usted invitado a conocerlea través de su distintiva y valiosa obra de poesía, que canta al puerto y a los paisajes de la mirada íntima. La Poesía es tan esencial para una ciudad como lo es una mariposa a un bosque. Le esperamos.