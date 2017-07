El canto de un corazón desafinado

En agradecimiento a Ana Luisa Verduzco y a Óscar Riverón, mis amigos con amorosos corazones desafinados.

La primera etapa de la vida es un ir vaciando los días. Llenos de todo por descubrir y por admirar, los días transitan con la velocidad de un tren rápido, impregnando en la piel la sensación de vértigo, y en la memoria el aroma a hierba y agua que se filtra por las ventanillas. Todo crece y se multiplica, todo sol es grande y toda luna es bella. La música y los colores, los misterios y las maravillas, el cuerpo y sus emociones, brotan de los días a borbotones.

Pronto, siempre pronto, llega el tiempo en que los días que fueron vaciados deberán ahora ser llenados. Es el tiempo en que el Futuro no llega por sí mismo con el movimiento de rotación del planeta, entonces el tren descarrila y se recorre a pie lo que resta del camino. Esto no es la vida dice la mente, yo ya viví y no sé qué hacer con los días. El Futuro es un fantasma, todo parece ser un transitar del alma por una dimensión de muerte anticipada al cuerpo.

No queda por vivir más que la novela imaginada por un escritor que dirige el destino de un personaje, salvándolo de su propio sinsentido. No queda más que recorrer un paisaje encargado exprofeso a un pintor de nuevos mundos para otros. No queda más que robar una agenda y seguir la ruta de las citas de un extraño.

Todo es cuesta arriba, hasta que un amigo apercibe que no es correcta la perspectiva, lo sabe desde que su corazón desafina y le impide inclinar la cabeza sin desmayarse. El equilibrio depende ahora de que su mirada se pose en otra mirada. Es el tiempo en que la vida aconseja: baja la velocidad y admira el paisaje. Es el tiempo de buscar un canto nuevo, un ritmo nuevo, una armonía nueva. Es el tiempo en que el afinador de pianos ajusta las notas a un nuevo metrónomo.

Este es el tiempo en que lo grande es pequeñamente grande, y lo pequeño es magníficamente pequeño. Tiempo de barrer las nuevas hojas viejas del mismo árbol, dar de comer a los pájaros, de beber a las plantas, caminar con el perro llevando la cuenta de los pasos y él llevando la cuenta de los gatos.

Es el tiempo de colocar en el refrigerador el conocido letrero: ¨Vive con propósito. Escucha mucho. Juega sin medida. Ríe. Practica la bondad. Continúa aprendiendo. Dedícate a lo que amas. Atraviesa los riesgos. Vive como si esto es todo lo que es.¨