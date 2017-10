Un banquete literario

María Luisa Govela a quien se le agradece promovió entre los talleres de lectura y de escritura locales la invitación del escritor Martin Solares (Los Minutos Negros) a un Taller de Novela a impartirse del 12 al 14 de octubre, en el programa del Primer Congreso de Jóvenes Escritores Tamaulipecos,donde participaban 20 jóvenes que respondieron y cumplieron los requisitos de la convocatoria previa, organizada por el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA), a través de su Departamento de Fomento Editorial. Agradezco al titular de este departamento, Luis G. Montelongo, el haber recibido a los miembros del Taller de Escritores del Metro (que honrosamente coordino)en ese invaluable taller que fue desarrollado con talento, sensibilidad y generosidad por Martin Solares. A la vez, asistir nos permitió constatar la calidad y éxito logrados en el congreso.

El congreso era parte de las actividades con motivo de la primera Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil (FILIJ) en Tamaulipas, organizada por el ITCA,en las instalaciones del Espacio Cultural Metropolitano (Metro) del 12 al 17 de Octubre. En ella, múltiples editoriales exhibieronhermosos libros a precio especial, y un exhaustivo programa:pintar un mural, cuentacuentos, lecturas, teatro, conferencias, conciertos y charlas con autores, no daba tregua al tiempo para disfrutar de todo, abierto y gratuito.

Como breve crónica, elcongreso reunió a autores tamaulipecos: Orlando Ortiz, Martin Solares, Renato Tinajero, Alfredo Marko, María Luisa Govela, Marissa Avilés, Mercedes Varela, Norma Mar, Arturo Castillo Alba, y de invitado foráneo a Xavier Velasco. Y en la Feria,se presentaron autores invitados: Francisco Hinojosa, Tomás Urtusasteguiy otros relevantes en la literatura infantil.

La queja de siempre puede ser: ¿por qué yo no me enteré? Este es un reto compartido, las instituciones culturales, de gobierno o independientes, deben idear nuevos mecanismos de difusión; y los ciudadanos, debemos acercarnos a los espacios culturales de nuestra ciudad, ya sea física o en redes sociales para verificar su agenda, y hacerlepromoción. ¡Conéctate con lo cultural, hay muchas actividades, no te las debes perder!