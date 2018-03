Es LA FELICIDAD el sombrero mágico que puede contenerlo imposible, lo inimaginable, lo increíble. Es la magia invisible en las manos invisibles de un invisible mago develando al ser humano universos de universos, donde conviven palomas, ramilletes de flores, conejos, listones de colores y elefantes. Si te asomas al sombrero… está vacío. Es La Felicidad el objeto emanado de la magia, es la Magia, es el mago y su imaginación festiva y horadante; es el asombro de la propia mirada, crédula e incrédula a la vez, ante lo que ve surgir de un todo-vacío.

¿De qué depende La Felicidad? De un mago, de un sombrero, de un bueno… muy bueno… buenísimo truco del destino,capaz de convencer al más duro de que sí existe la magia. De unos ojos atentos, de una Fe dispuesta a creer, de un llegar a ser aquello que brote de la mano del mago que lo busca. De la ilusión de encontrarla en lapropia hondura del alma. En todo ello está, y no está La Felicidad. …Ahora la ves… ahora no la ves…

La Felicidadsiempre usa disfraz: de logro, de alegría, de paz, de bienestar, de aceptación, de armonía, de amor. No tiene rostro y tiene todos los rostros. Se le intuye presente en loconstruido con algo de su misma esencia, es unidad y/o suma, pieza y/o totalidad.

La Felicidad es una sensación mental, corporal, anímica. Más valdría no pensarla porque desaparece al cálculo y a la medida. Más valdría no desearla, porque al no ser poseíble será siempre huidiza. Más valdría sólo vivirla como se vive un día de lluvia o de sol o de infinito,con la sorpresa de ese día siguiente que trae la Vida con su magia, sacándolo del sombrero de la noche, mientras nos dice en sueños: Nada por aquí… Nada por acá.

Dedico este breve ensayo a Zaira Ávalos, Ernesto González y Rubén Núñez de Cáceres, tres amigos empeñados en asomarse al sombrero deLa Felicidad… y a ti lector, mago de tu magia.