Hace unos meses escuché decir a un amigo llamado Efraín refiriéndose a su estado vivencial: “me siento dentro de una película”. La película de su vida estaba hecha mucho de su memoria de momentos únicos, de experiencias sensoriales intensas en la selva transitadas en el pasado joven, y el otro tanto de sus posibilidades actuales de sensibilidad ante la belleza del mundo.

Vino a mí el eco de esa conversación cuando hoy, frente a un vaso de café, me escuché decirle a Ernesto: mi socia ha temido por treinta años que cualquier día le dijera yo: “me voy al Tíbet”, y simplemente cerrando la puerta me alejara de la empresa y su camino de logros; pues “hoy estoy en mi Tíbet”. Me sorprendí escucharme decir eso; caí en la cuenta de que sin alejarme un solo paso, siguiendo el camino de la vida, se llega al estado de plenitud que tuvo siempre forma dealguna utopía, como ser parte de la escena perfecta de una película o habitar en la estancia mística del Tíbet. El tema me lleva a recordar a otro amigo: Óscar, creo que quizá para él su utopía joven sea transitar una interminable carretera en su motocicleta, libre de pensamiento y de frente al viento.

¿Qué utopía acompaña tu vida? Quizá ya habitas tu idea de estado perfecto y no lo sabes aún (como me sucedía a mí); porque crees que un sueño joven no cabe en un presente adulto; porque no has nombrado el presente con el mismo nombre de tu ideal emocional; porque no estás en la selva, ni en el Himalaya, ni montado en la Harley… sino con la mirada en el mar, o las manos sobre el teclado, o arrullando a un bebé, o comprando fruta, o paseando al perro, o abrazando a alguien cerca o lejos, o leyendo una novela, o encendiendo una vela en un altar, o tomando café con un amigo, filosofando entre pequeños sorbos calientes acerca de que el ayudar a otro debe invariablemente ayudarte a ti para que signifique verdadero desarrollo y no asistencialismo; que el desarrollo del entorno es sustentable sólo si implica que ello se vea como efecto natural del desarrollo propio como ser humano; que crecer… es un verbo que sólo se conjuga en plural. Que, en definitiva:el Bien no se hace para los demás sino para uno mismo…y eso es bueno. Comprenderlo abre la conciencia para darse cuenta que se ha llegado al Tíbet.