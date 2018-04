Un día como hoy el martirio de Esteban y la conversión de Pablo y el verso sin página en blanco y la flor de vainilla en el jardín del alma y las hormigas comiéndose sus hojas las ardillas explicando la utilidad de las ramas flexibles y delgadas para transitar de árbol en árbol como los días malos para enterarnos que estábamos bien como decía Monterroso en ese cuento “a veces es mejor que las cosas se queden como estaban” la mirada en la reserva del vacío la modernidad líquida los metalogos y cómo el abuelo de Coro sabía ser sabio Ortega y Gasset recordándome no ser poeta de costumbre y de costumbres no ser héroe más que de mi propia vida la melancolía de MaFer padeciendo la libertad del sensible la sensibilidad del libre Mark Zuckerberg domesticado pidiendo disculpas al poder por haber tocado sus intereses los gases de cloro entrando por la nariz de los niños de Siria a los pulmones del mundo el dios del maíz demostrando mi impericia y sosteniendo mi voluntad San Cristóbal guiando a mi padre en su paso por la muerte mi perro invitándome a un paseo sin correas “suéltate de las letras” me dice con el hocico retirándome las manos del teclado las casas esperando el orden el orden esperando casa Pounddice que la rosa más bella brota de la garganta del César muerto o que tal vez todo sea fantasía Margarita piensa que es aburrido ser feliz y yo no coincido con ella Juan Jesús dice que su vida giró sobre el amor he leído un libro que dice que un poeta tiene tres colas que le pisen y siempre un océano enfrente adonde escuchar el bostezo de los delfines lo nuevo es siempre un algo no visto en el paisaje el gobierno puso un letrero en el puente para los suicidas que dice “detente” cuidando a su pueblo analfabeta poned barandales altos a los puentes y al mar poned las armas y las sogas en la caja fuerte la soledad la incertidumbre saltarán sobre la valla y los cerrojos de los buenos propósitos he hurgado en el bestiario de Borges y el pez ahora está en mi pecera “suenas como si fueras un capítulo de tu tesis” le dice el joven negro a la mujer blanca que cree tener la verdad en sus manos ¿puede ponerse la teoría en acción? La teoría es algo que ya está hecho.