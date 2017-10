Si no es ahora, ¿cuándo? Si no somos nosotras, ¿quién?

Este octubre llegó con mucha actividad para Mujeres Impulsando Sueños, A.C. Hace un año hubiera sido impensable realizar muchas de las cosas que hemos logrado, de la mano de mujeres que nos abrieron las puertas de sus casas; de padres y madres de familia que nos dieron la confianza de entrenar a sus hijas y de muchos interlocutores que ahora podemos agradecer por tener entre nuestros aliados y amigos.

Hace un año, por ejemplo, en MISAC pensamos que podrías ofrecer, para las mujeres que se han acercado a la asociación, descuentos en mastografías; algunas cortesías. Gracias al trabajo coordinado del equipo de MISAC con autoridades y amigos, se logró otorgar un poco más de 500 estudios de mastografía mujeres, no solo de la capital del estado; sino de municipios del interior. Algunas de ellas nunca se habían realizado un estudio diagnóstico, habían tenido diagnósticos equivocados o tratamientos erróneos que las habían llevado a pensar que padecían cáncer, cuando no era así. Esto nos llenó de energía, pero también de responsabilidad: no podemos retroceder, ahora que hemos podido alcanzar tanto.

Este año, repetimos la campaña #HoyTeTocaATi, también con la meta de llevar salud a 500 mujeres, a través de mastografías gratuitas. El cáncer de mama no debería tener un mes de sensibilización específico; ya que es la primera causa de muerte entre mujeres mexicanas y la mayoría de los diagnósticos llegan tarde para muchas de ellas. Por eso recalco la importancia de poder abarcar a más mujeres que necesitan certeza respecto a su salud, para poder vivir tranquilas u obtener un tratamiento oportuno que les permita seguir cumpliendo sus sueños, disfrutando su vida y a su familia.

Si conoces a alguien, o estás interesada en formar parte de la campaña, escribe un mensaje de WhatsApp al 044 2225 860222 con tu nombre completo, edad y un teléfono de contacto.

A la par, seguimos trabajando en el impulso a liderazgos, principalmente de mujeres, pero desde la lógica de que la mujer es adhesivo social de la familia, los barrios y colonias. Este octubre lanzamos el Corredor Comercial MISAC. Se trata de una feria de comercio local que propone acercar a mujeres emprendedoras o auto empleadas para que ofrezcan sus productos, artesanías y compartan conocimiento enfocado al empoderamiento económico de la mujer. Será el sábado 21 de octubre en la Av. 36 SUR, dentro de la U.H. La Margarita. Pueden obtener informes enviando un mensaje de WhatsApp al 044 2225 860222. Esperamos que muchas mujeres y familias se sumen a este esfuerzo de las líderes del sur de la ciudad de Puebla.

Finalmente, como hemos venido platicando desde hace algún tiempo, y porque uno de nuestros pilares es seguir abriendo camino para las niñas y jóvenes que gustan del futbol, por fin puedo anunciar que se abrió el Centro de Formación SFP, como parte de la iniciativa Selección Femenil Puebla. Personalmente comparto el entusiasmo y el orgullo de ver crecer a las chicas del equipo de futbol, bicampeonas de la Superliga Femenil y orgullosas participantes de la Liga Mayor Femenil. Esperamos grandes cosas de ellas, y esperamos muchos triunfos resultado del Centro de Formación SFP.

Octubre ha llegado con muchos planes pensados especialmente para mejorar la calidad de vida, la educación, la independencia y el empoderamiento femenino. Con mucho orgullo los invito a conocer más de estas tres iniciativas y del trabajo permanente que realizamos en MISAC. ¡Nos leemos luego!

Puedes encontrarme en Facebook como @MarielaSolisR y en Twitter como @mariela_soro.