Representar a Puebla sería un honor

Me apasionan las causas sociales. En especial, las causas de las mujeres. Por supuesto, porque soy mujer, y porque me ha tocado vivir algunas de las vulnerabilidades de mi género; pero también porque puedo hacer algo: como ciudadana, como servidora pública, como columnista, como madre, como presidenta de una asociación civil o un equipo de futbol. Servir a las personas es algo que se inculca desde casa y se vuelve una forma de vida.

Por eso, me sentí profundamente halagada y responsable, cuando colonos, sindicatos y organizaciones hicieron el lunes un pronunciamiento para que sirva desde la esfera de representación popular. Me hace sentir humildad y respeto que nuestra sociedad confíe todavía en las instituciones y los procesos de representación político-social. Para mí es una forma de seguir empoderando y habilitando a la gente que durante décadas ha pedido representantes que trabajen con ellos, de la mano, hacia mejores calidades de vida. Si la oportunidad se da, por supuesto aceptaría representarlos en donde se toman las decisiones más importantes que los afectan. Si la oportunidad no se diera, continuaré trabajando por una Puebla y un México más justos.

Desde la esfera de Mujeres Impulsando Sueños (MISAC) puedo afirmar: el trabajo social es, a la vez, la tarea más gratificante y la más complicada. Es un trabajo de toda la vida.

A través de las acciones de MISAC hemos llegado a muchas colonias donde las mujeres nos han llevado. Hemos llegado ahí porque trabajamos en el desarrollo personal y en el desarrollo de liderazgos de muchas amas de casa, madres de familia, comerciantes y jóvenes que ahora son gestoras sociales; trabajan por sus comunidades y tienen un impacto positivo en el desarrollo social de sus demarcaciones y de sus familias y vecinos.

Hemos llevado jornadas de salud para la mujer, pláticas, talleres y actividades para detonar la economía local. Hemos dialogado con las organizaciones de comerciantes para mejorar su vinculación con las colonias. Hemos dado talleres de equidad en sindicatos y en otras asociaciones y empresas. Esa es la gente que se presentó el lunes.

Las afirmaciones cínicas de quienes han sido pésimamente representados o de quienes no han trabajado por un extraño, un vecino, son resultado de la desconfianza, pero también de la falta de responsabilidad de nosotros, como ciudadanos, para salir a la calle y hacer algo, levantar la mano para representarnos o evitar la responsabilidad y el compromiso que implica que otra persona acuda a nosotros, con sus problemas y necesidades.

He conocido políticos de carrera que son excelentes gestionando obras, mejorando las calles y viviendas. Otros que han decepcionado profundamente a la sociedad. Los primeros merecen seguir representándonos. Los segundos no.

Tengo mucho tiempo trabajando en el sector público y mucho tiempo trabajando desde la sociedad. Esa es mi carrera: el servicio. Seguirá siendo mi camino de vida.

