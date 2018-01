¿Hay sangre en los libros?

Anécdotas, historias literarias y autores que han marcado con su literatura la cultura occidental, es lo que se va a encontrar en “La sangre de los libros “ ( Planeta, 2014) de Santiago Posteguillo.



Un libro que sin duda alguna devela la historia escondida de las grandes obras de la literatura universal narrada con un estilo anecdótico que ayuda a comprender a estos escritores a través del tiempo. Temas desde Roma (62.aC) donde Cicerón defiende a su tutor Archia en contra del Senado romano. Si quid est in me ingenii, eudices… (Si hay algo de habilidad en mi, miembros del Tribunal…) no es por otro motivo que gracias a mi maestro, a quien hoy juzgáis el fin de desterrarlo de Roma. Un discurso que se perdió tras la caída de roma. El Tribunal falló a favor de la defensa y Archia permaneció en Roma. En los azares del destino Petrarca en 1333 en el monasterio de Leija encontró por casualidad el discurso de Cicerón en unos papeles dispuestos a alimentar el fuego de la cocina y el texto fue recuperado.



En estas páginas aparecerán Virgilio que gracias al emperador Augusto se salvó La Eneida, Séneca se quitó la vida por orden de Nerón en el año 65 a.C. En 1321 La Divina de Dante Alghieri estuvo a punto de perderse; cuando murió Dante su editor le dice a sus hijos que faltaba la última parte del libro y que así no se podía publicar, faltaban los versos del Paraíso. Los hijos después de mucho tiempo recuperan la parte faltante en su antigua casa de Florencia donde Dante escondió sus papeles al ser desterrado de esa ciudad. Bocaccio el biógrafo de Dante bautizó la obra como La Divina Comedia.



En estas páginas encontraran a Lope de Vega, y a Francisco de Quevedo con su genial con su verso “ Entre el clavel y la rosa su majestad escoja” La reina era coja y en una apuesta Quevedo logra que la reina acepte sus versos, Ella contesta: “Que soy coja ya lo se y el clavel escogeré”. Mito e historia para que usted escoja.



La historia de Gutenberg el genial inventor de la imprenta y que en vida nunca obtuvo el reconocimiento merecido y murió en la pobreza, Víctor Hugo y su gran obra Nuestra Señora de París y con ella ayuda a salvar a Notre Dame de la demolición. Balzac y la historia de su gran amor con la condesa rusa Eveline Hanska, el duelo de Alexander Pushkin, la tortuosa vida de Charlotte Bronte autora de Jane Eyre, la muerte y obra de Edgar Allan Poe. Pessoa y sus heterónimos y muchos más autores



Historias de dolor y de sangre coronadas por la inmortalidad. Muchos de estos autores han sido llevados al cine y con ello sus obras son conocidas, pero la novela, la poesía, el cuento y el ensayo hay que leerlo, sentirlo, llorarlo y agradecer con alegría al autor. La sangre de los libros es un imperdible de nuestra lengua castellana.







mary_saldana2002@yahoo.com.mx