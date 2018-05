La carpintería literaria de Vicente Alonso

Un placer haber estado en el taller del joven escritor Vicente Alonso. El curso estuvo organizado por el Instituto de Cultura de Torreón a cargo de Elías Agüero. Lo he escrito antes en esta misma columna, lo más importante para la comunidad lagunera es la educación y en este sentido los talleres en todas las disciplinas: artes visuales, literatura: teatro, ensayo, poesía, cuento y novela, danza, música son los que van a ayudar a formar a los nuevos talentos.



En Torreón a pesar de no tener las carreras de filosofía y letras, artes visuales, historia y música se han logrado talentos laguneros sin el apoyo universitario y gubernamental que sería sumamente necesario en esta ciudad; sin embargo creciendo en la soledad han surgido escritores como Gilberto Prado, Jorge Valdés Díaz Vélez, Carlos Velázquez, Vicente Alonso entre otros y nuestra máxima escritora doña Enriqueta Ochoa orgullo no sólo de Torreón sino de Coahuila.



Regreso al taller de Vicente Alonso y a su carpintería literaria: “La práctica hace al maestro.” El curso estaba lleno de jóvenes y algunos no tan jóvenes que deseaban aprender el arte de escribir. Libros y más libros se mencionaron como referencia para los próximos escritores. Y después vino la técnica, el trabajo que se tiene que hacer para escribir un cuento o novela. “Los viejos mañosos” una frase que uso Vicente para explicar la estructura de las novelas en el sentido que los grandes escritores como García Márquez o Carlos Fuentes tenían desde el principio su estructura de novela, y nos dice no existe la inspiración o a lo mejor sí, pero que el escritor tiene que trabajar en la estructura y en las herramientas como el leguaje, la historia, el argumento, la trama, los personajes, los narradores entre muchos otros elementos de la carpintería literaria y así poder lograr hacer una “escaleta”, una especie de mapa para elaborar el cuento y novela; por pudor Vicente no dijo que el elemento principal para escribir es el talento.



Indispensable que el Instituto de Cultura de Torreón siga con estos talleres, y darles seguimiento. Un segundo curso de Vicente Alonso sería necesario para continuar con la estructura de nuestras historias. Lo que sí es importante es seguir con los talleres en todas las diferentes disciplinas para que Torreón y la Comarca Lagunera ofrezcan a su comunidad opciones culturales.







