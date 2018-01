Tomen asiento porque viene un gran libro de Milenio La Opinión Laguna que da cuenta de la historia del Club Santos Laguna: (Paradigma y Futbol. Imposible olvidar) escrito por el comentador deportivo de Multimedios Juan Gómez Junco.



Una memoria del futbol lagunero que abarca desde 1988 al 2017: los inicios del Santos, sus grandes momentos, sus jugadores excepcionales, sus partidos ganadores, la afición lagunera, y el camino muchas veces con piedras para ser un equipo triunfador.



Juan Gómez Junco me invitó a participar en su libro como editora, confieso que al leer su libro quede gratamente impresionada, conocí los tejes y manejes de la afición del Club Santos, su debilidades y sus fortalezas, los grandes jugadores y directivos que hemos tenido en nuestra región para hacer de este equipo un campeón.



La historia del Santos está consignada en la hemerotecas de Milenio La Opinión Laguna en su sección La Afición, y no nada más en el periódico, esta digital en el archivo televisivo de Multimedios En este libro las imágenes de los fotógrafos de Milenio dan cuenta de la historia del Santos Laguna , tan querido por los laguneros. Una parte de nuestra historia lagunera es el futbol, es el equipo Santos, es nuestra afición, es ser lagunero.



Algunos extractos del libro de Juan Gómez Junco:



“Desde el 17 de Junio de 2016 se me ocurrió la idea…. Mi vida, sentimientos, vivencias, recuerdos, conocimientos, culpas, irresponsabilidades, bondades, maldades, emociones, abruptos, ahogos y desahogos, no los voy a detener por “culpa” de paradigmas tontos, o simplemente por hacerles caso. Voy a romperlos…..”



“Esta gran empresa me ha acogido desde Octubre de 1988 bajo diferentes vitrinas; prensa escrita, radio y televisión. Es un privilegio y responsabilidad mía lo que Multimedios Laguna me ha regalado y otorgado. Es Multimedios Monterrey, el corporativo, como rector de la empresa, quien también me ha “soportado” y dirigido. Destaco la paciencia y confianza que siempre me han brindado. A las familias González Sánchez y González Albuerne, mi eterna gratitud. Mi conciencia me indica que juntos hemos sabido optimizarnos y con eso basta para darnos mutuas satisfacciones.”



Juan Gómez Junco nos muestra su alma en estas páginas, su amor por el Santos Laguna, un libro lleno de imágenes que hablan de nuestra historia lagunera del futbol. Un imperdible que pronto verá la luz gracias a Milenio La Opinión Laguna.





