El Halloween de Coahuila

Una sociedad es fuerte cuando sus instituciones se respetan y existe un estado de derecho y se aplica la justicia. Si no se honran las leyes hay peligro de que el país entero sea sometido por unos cuantos que se han apoderado de las instituciones para su propio beneficio.

Alejandro González Iñarritu en un evento organizado por Friends of Mexico y el Americas Society/Council of the Americas, para recaudar fondos para México y en donde fue el orador invitado comento: “Opinó que “la única y verdadera solución a mediano y largo plazo, sólo la tiene el gobierno” tanto por los recursos pero también la responsabilidad pero lamentó que “desafortunadamente, el estado de corrupción, impunidad y descomposición rampante de nuestro gobierno no lo ha hecho. México es un país donde no hay reglas. Y si las hay, éstas se rompen o están hechas de tal manera que quien las rompe no paga las consecuencias”.

No es posible que gobernadores, políticos, líderes de partidos y hasta las esposas de muchos de ellos y sus familiares abusen de nuestra gente y de nuestro país. Con la mitad de nuestros habitantes en pobreza según las estadísticas resultan insultante las riquezas mal habidas en detrimento de los habitantes de México. ¿Y la justicia?.

Llevamos meses envueltos en una fiesta de Halloween terrorífica: diablos, esqueletos y brujas que espantan a la sociedad y la dejan con un ¿Qué?. Las elecciones llevadas a cabo el pasado 4 de julio en una primera resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) fue anulada por el rebase de gastos en campaña con la celebración del Frente Digno por Coahuila. Oh sorpresa, más tarde el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TRIFE) ordenó nuevos lineamientos y echó para atrás la anulación. Otra segunda ronda de la fiesta de brujas coahuilense con tufo a azufre tuvo otro nuevo capítulo: el INE por segunda vez resuelve la anulación a la gubernatura, pero esta decisión está sujeta a la impugnación del PRI ante el TRIfE que anteriormente había salvado la anulación de Riquelme y en su caso del PRI y así sigue la fiesta del Halloween.

Lo que está en juego es la credibilidad de las instituciones y el respeto a las leyes, sobre todo en las próximas elecciones del 2018.

En Coahuila la sociedad esta polarizada y no son las clases altas y medias como un periodista señala, sino es una mayoría de todas las clases sociales que han sentido en carne propia la corrupción, el deterioro de nuestras ciudades, de nuestros hospitales, de nuestros edificios, el tráfico de influencias en donde los puestos se dan sin que la persona tenga merito alguno, excepto dentro del partido en el poder.

Así que invocamos a todos los Santos para que les de luz a los que ocupan los puestos de poder para que vean por México y no por intereses personales y que terminen esta fiesta dantesca que esta dañando a nuestro país y a Coahuila. Por lo pronto la sociedad civil seguirá organizándose para tener una voz que sea escuchada, quizá en oídos sordos por parte de las autoridades, pero sí por muchos otros que desean un México de oportunidades para todos.





