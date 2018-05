Con gran placer recibí un libro-objeto de mi querido amigo Miguel Ángel Porrúa, uno de los mejores editores de México, que se ha dedicado a rescatar en facsímiles los libros de la historia de nuestro país de todos los siglos, además de publicar nuestra historia del siglo XX y lo que va del siglo XXI.



El libro que acabo de recibir es el Discurso del presidente Juárez al triunfo de la República junto con un dibujo de la pintora Carmen Parra con la siguiente leyenda: Conmemoración del sesquicentenario de la República Restaurada 1867 – 2017. El libro objeto tiene una guarda con el escudo de México grabado en piel. Les comparto parte del discurso de don Benito Juárez que se hace presente en estos tiempos electorales, de debates, propuestas y donde se está jugando el destino de los mexicanos. El discurso invita a la reflexión. Benito Juárez: Presidente Constitucional de la República Mexicana . 13 de julio de 1867. Mexicanos. “El gobierno nacional vuelve hoy a establecer su residencia en la ciudad de México, de la que salió hace cuatro años. Llevó entonces la resolución de no abandonar jamás el cumplimiento de sus deberes, tanto más sagrados, cuanto mayor era el conflicto de la Nación”. “No ha querido, ni ha debido antes el Gobierno, y menos debiera en la hora del triunfo completo de la República, dejarse inspirar por ningún sentimiento de pasión contra los que han combatido, Su deber ha sido, y es, pesar las exigencias de la justicia con todas las consideraciones de la benignidad”. Mexicanos: Encaminémonos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener y a consolidar los beneficios de la paz. Bajo sus auspicios, será eficaz la protección de las leyes y de las autoridades para los derechos de todos los habitantes de la República”. “Que el pueblo y el gobierno respeten siempre los derechos de todos. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz“. “En nuestras libres instituciones, el pueblo mexicano es el árbitro de su suerte, Con único fin de sostener la causa del pueblo durante la guerra, mientras no podía elegir sus mandatarios, he debido conformarme al espíritu de la Constitución, conservar el poder que me había conferido. Terminada ya la lucha, mi deber es convocar desde luego al pueblo para que sin ninguna presión de la fuerza y sin ninguna influencia ilegítima, elija con absoluta libertad a quien quiere confiar sus destinos”. Los mexicanos en estas elecciones del 2018 saldrán a votar, muchos son jóvenes que es la primera vez que van a emitir su voto; se trata de que gane quien gane se debe de respetar a las Instituciones, y pugnar porque haya un estado de derecho en donde se cumplan las leyes para todos por igual. El discurso de Juárez es pertinente por eso.







