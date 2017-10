A propósito del mural del túnel

La discusión alrededor del mural del túnel ha girado en torno a temas que se desvían del punto: si las imágenes son feas o no, si las imágenes dan miedo o no, si así es el arte y qué le va a hacer uno, si son ignorantes los que no están de acuerdo con las imágenes y conocedores los que sí, si ese muro ya estaba feísimo como quiera y qué bueno que le pongan algo encima.

Difícilmente nos vamos a poner de acuerdo sobre un asunto tan subjetivo.

Y ese es precisamente el punto.

¿Por qué aventar al espacio público unas imágenes sobre las cuales es casi imposible encontrar consenso?

La ciudad no es para dar una lección de apreciación artística.

El propio Mauricio Fernández lo dijo: “Todo el arte público así es, hay gente que le pueda gustar o no gustar. Sería absurdo que puedas presentar una pieza que vaya a gustar al 100 por ciento a la gente. Es imposible”.

De acuerdo. Entonces para qué imponerlo, si el túnel no es la sala de la casa de nadie en donde cada quien puede colgar lo que le venga en gana.

Los espacios visuales, como parte del espacio público, tendrían que buscar ser inclusivos, porque ¿a dónde voltea uno la mirada si las imágenes que tiene frente a sí le resultan ofensivas o desagradables?

Es entendible que estas imágenes puedan resultar inquietantes para algunos: una jaiba con tenedor y cuchillo no es un jardín de flores, una calaca tampoco es un cielo de estrellas; víboras, esqueletos de lagarto, larvas, fósiles o lo que sea que sean no son un paisaje apacible.

Ahora, el mural no sería la primera obra en el área metropolitana que resulta controversial, pero entra en una categoría aparte en el sentido de que es afrentosa. Es un mero adorno, a diferencia de la infraestructura que es fea pero imprescindible, o de las esculturas o adornos que son prescindibles y que tienen menos visibilidad.

El mural del túnel nos pone de alguna manera en la misma posición en la que estamos frente a los poemas de Acción Poética que en su momento se suponía sustituyeran al grafiti– en las bardas de la ciudad. A final de cuentas la expresión poética también queda sujeta a la apreciación individual, a algunos les parecerá bien, a otros no. La premisa es la misma.

La ciudad nos debe de representar y considerar a todos, el tema es difícil pero el consenso se puede encontrar.

En el caso del mural, hubiera sido mejor que terminaran esa pared como se debía desde un principio, y pusieran un acabado más acorde con la montaña. Así no se ofende ni a unos ni a otros, en eso podemos estar de acuerdo.

En el caso del grafiti, pues hay cosas que se pueden hacer, pero antes que poetizar, con limpiar las bardas hubiera bastado.

Dice también Mauricio Fernández: “Me ha pasado con todas las obras que he concebido. A final de cuentas, siento que la mayoría las ha arropado”.

No, no es que las personas las arropen, es que qué hace el ciudadano frente a una imposición, no queda de otra más que aceptarla como viene.

