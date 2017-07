No es legal la mariguana medicinal

"Legalización de la mariguana medicinal." Así anunciaban los encabezados pasados una nueva era para el sistema de salud mexicano; nada más que una falacia.

El 19 de junio, México dio un gran paso para la protección de la salud a través de las reformas a la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, esta paradigmática modificación permite el uso de sustancias derivadas de la planta de cannabis con fines medicinales bajo ciertas presentaciones farmacéuticas.

Un encabezado tan rimbombante como la legalización de la mariguana llama la atención y te atrapa; con bombo y platillo los periódicos, los noticieros, los líderes de opinión y bastantes ciudadanos vitorearon el "uso medicinal de la mariguana", pero este solo es un craso error de comunicación que está bombardeando a los ciudadanos.

No hay tal cosa como la legalización de la mariguana medicinal, no se ha permitido su uso para fines terapéuticos y no es posible consumirla en pos de una mejor salud. Pareciera que la planta puede fumarse para usos terapéuticos y esto no es así. Es lo que ha faltado comunicar, no está permitido el uso de la mariguana con fines medicinales.

Las reformas que se hicieron no pugnan por permitir su uso medicinal ni terapéutico, sino la descomposición para la extracción de los ingredientes activos de la planta de cannabis que tienen ciertos usos farmacológicos, que bien pueden emplearse en versiones farmacéuticas, bajo procesos de control y protección sanitaria.

Esto no es permitir su uso medicinal, ni es una cuestión de estar a favor o en contra de la mariguana y su uso tanto medicinal como lúdico, es una cuestión de atender a la verdad, de comunicar lo que realmente sucede y no confundir a los mexicanos, pues se generará un mayor problema si se informa que ya se ha legalizado su uso medicinal como si se tratara de algunos estados de nuestro vecino del norte.

Este incidente de comunicación es preocupante por el contexto nacional que vivimos, ya que de acuerdo a los resultados presentados en la Encuesta Nacional de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017, hay un incremento de 47% en el uso de drogas a nivel nacional, el consumo en jóvenes entre 12 y 17 años aumentó 125% en 7 años y el consumo en mujeres incrementó 222%.

Con esta tendencia, no podemos cometer errores de comunicación, tenemos que fortalecer las campañas de información, prevención y concientización, atender a los grupos en mayor riesgo y atender a la verdad en todo momento. La mariguana medicinal no se ha legalizado.