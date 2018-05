La tortura, práctica cotidiana en México

La práctica de torturar a a las personas en México no es privativa de los delincuentes, sino también la de algunas autoridades que representan al Poder Judicial, lo cual es una flagrante violación a los derechos humanos. No es posible tolerar y menos permitir que esa práctica inhumana continúe en los centros penitenciarios o como parte de las diligencias del Ministerio Público, para arrancar confesiones a los detenidos que niegan su culpabilidad ante una acusación por supuesto delito. Hay muchas evidencias de esa práctica en los países totalitarios para deshacerse de los llamados “enemigos del pueblo”, que simplemente se inconformaban con el régimen o que formaban grupos disidentes. Allí tenemos las tenebrosas NKVD de la Rusia estalinista o la Gestapo hitleriana, quienes cometían crímenes contra la humanidad sin importarles las millones de víctimas que caían sin juicio y sin perdón. En México existe incluso un diccionario negro de términos atribuidos a la tortura y toda una sarta de instrumentos utilizados para provocar mediante el dolor, una confesión que muchas veces se da, con tal de terminar con un sufrimiento físico. Para atajar ese fenómeno del bajo mundo es que surgieron las comisiones por los derechos humanos, que no se dan abasto en denunciar los atropellos contra víctimas, muchas veces inocentes. Uno de los candidatos a la Presidencia de México ha recomendado una medida de castigo contra los “empleados del gobierno que roben, cortarles la mano…” La conductora Azucena Uresti, de Grupo Milenio, que moderó el panel, exigió en pleno debate al candidato que aclarara si su propuesta era literal (o si se trataba de una metáfora), siendo afirmativa la primera opción. Esta posición es el reflejo del México bárbaro tras las rejas y oficinas de interrogatorio, en donde personas insensibles practican la tortura. ¿Y la Constitución mexicana? La ignoran, olvidándose del Estado de derecho. El artículo 22 de nuestra Constitución dice claramente que “Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, la marca, la infamia, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de los bienes y cualesquiera otras penas, inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que se sancione y al bien jurídico”. En un país verdaderamente maduro y respetuoso de la persona y de las leyes no se conciben semejantes prácticas y es causa de un escándalo, que puede provocar rueden cabezas (dicho metafóricamente). Los candidatos tienen la oportunidad de hacer su propia declaración de principios y compromiso por el respeto a la dignidad humana. Todo delincuente tiene derecho a uno juicio justo. En el México actual, ¿procede la tortura para luego decir “usted dispense”?