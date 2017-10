En las escuelas se enseña la ética, pero no todos aprenden

Una de las preocupaciones de los directivos de escuelas superiores es que se incluya en el programa de enseñanza la ética, y de hecho, esta materia está en la currícula de algunas de ellas como “materia sello”; es decir, obligatoria en aquellos estudiantes próximos a egresar.

El objetivo es que los profesionistas lleven una idea clara de lo que es la práctica de la ética en su ejercicio profesional; debe ser un distintivo de la escuela el que sus alumnos sean reconocidos como personas profesionales con ética, para orgullo de todos los involucrados.

Para un directivo de empresa es tan importante la capacidad de su personal como su habilidad en el desempeño. La lealtad a una organización vale más que su productividad.

En especial, existe la llamada ética política, que construye discursos normativos orientadores de la actividad pública; le interesa la explicación mesurada de lo que debe ser la política desde determinados caracteres morales.

Los principios básicos de la actividad política exige a quienes actúen en ella los siguientes:

1.- Receptividad a la opinión pública, a su crítica y reacción positiva a ella.

2.- Transparencia para sacar a la luz pública lo que se pretende hacer, cómo se hizo y cuánto costó.

3.- Dignidad, que consiste en actuar considerando a las personas implicadas en sus decisiones como fines en sí.

4.- Los fines universales que deben distinguir los objetivos personales, partidistas o egoístas, de los fines de la comunidad.

5.- Servicialidad que significa el vivir para la política, que no es lo mismo que vivir de la política, debiendo ser el objetivo el servicio con causa.

6.- Responsabilidad, la cual es de tipo moral, política y legal. Cada político debe responder a estos tres mandamientos y atenerse a las consecuencias en caso de incurrir en actos irresponsables.

La condena puede ser moral que es una manifestación de rechazo de la sociedad, pero cuando es de tipo legal, según se aplica o no la ley; cuando no se aplica se incurre en impunidad, que es la causa de la proliferación de malos políticos que han confundido el servicio público con una oscura oportunidad para hacerse de bienes, beneficios y poder. Hasta que llega el momento esperado por la sociedad mayoritaria, de poner tras las rejas no sólo a los transgresores de la ética política y norma penal, pero sobre todos, a aquellos electores que votaron por éste de buena fe o por interés.