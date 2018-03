Los empresarios ante la elección 2018

A diferencia de hace más de 30 años, la voz del empresario a través del Consejo Coordinador Empresarial se escucha cada vez más fuerte y con indudable influencia en el medio político. ¿Cuál es su punto de vista ante las elecciones del presente año? Dice a los candidatos que “el futuro de México debe enfrentarse con propuestas claras y realizables, no sólo con buenas intenciones”. Más adelante expresa que “quienes piden el voto ciudadano deben explicar con claridad y detalle cómo piensan materializar sus propuestas”. Aunque las campañas no han comenzado formalmente –lo harán el viernes 30 de marzo y es sólo a partir de entonces que partidos y candidatos pueden hacer sus ofrecimientos a los electores en busca del voto– pero los empresarios hacen bien en señalar que hace falta escuchar propuestas. Lo cierto es que ha abundado en las precampañas y el incomprensible periodo de intercampañas las ofensas, las descalificaciones, los chascarrillos y el afán de confundir a los ciudadanos sobre lo que representan los aspirantes y las siglas bajo las cuales van a contender. De entrada, el popurrí ideológico que está presente en las tres coaliciones de partidos que intervendrán en la elección presidencial hace imposible saber cuáles son las verdaderas intenciones de quienes buscan el poder. Lo que piden los empresarios es que el modelo de economía de mercado con responsabilidad social no se deje seducir por el populismo que se aprovecha de la miseria de millones de mexicanos para convertirlos en una masa manipulable. Hasta ahora, ninguna de las coaliciones ha querido revelar en qué consistiría su política económica. Más bien han enviado señales contradictorias respecto de cómo piensan fortalecer el crecimiento del país y, en particular, la creación de empleos. Porque en la actualidad prevalece el modelo de economía abierta y competitiva globalmente –el que mayores oportunidades de desarrollo ha generado– está bajo un posible proyecto proteccionista. Se ha querido culpar a ese modelo de diversos males, como la pobreza y la depredación del planeta. Pero basta ver lo que está ocurriendo en nuestro propio país para desbaratar ese discurso. Las zonas que mayor crecimiento económico han logrando son aquéllas donde mejor funciona el modelo de economía abierta, con mayores condiciones de competitividad y respeto al Estado de derecho, y donde existe una mejor integración de los sectores educativo y productivo: el norte, el occidente y el Bajío, principalmente. Para el Consejo Coordinador Empresarial es muy importante que cada candidato fije la política económica de manera explícita, clara y oportuna y con visión de futuro. De ello dependerá su posición ante cada uno de ellos, representando el interés del sector.