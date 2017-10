¿Y en Toluca cómo andamos?

A doce días del sismo del 19 de septiembre, poco se ha sabido de los inmuebles colapsados en la capital mexiquense, parece que no hubo daños mayores, pero en escuelas y templos si hubo afectaciones. Falta información. No se ha difundido como la ciudadanía demanda y la amplitud que se requeriría en los principales medios informativos como ha ocurrido con la CDMX o Juchitán en el Istmo, por ejemplo.

Son siete los municipios más afectados: Malinalco, Ocuilán, Tenancingo, Tonatico, Zumpahuacán, Ecatzingo y Amecameca. El gobernador señaló el pasado viernes 22 que solicitarían a la Federación la declaratoria de desastre para esos territorios, además de Santiago Tianguistengo, Joquicingo, Villa Guerrero, Tepetlixpa, Atlautla y Nezahualcóyotl, trece municipios en total.

Sabemos de cierto que en el sur del Estado de México, en los municipios de la llamada tierra caliente, se dejó sentir el sismo por su cercanía con Morelos. En la capital y los municipios conurbados como Lerma y en algunos del oriente del estado como Neza y Amecameca produjo daños donde el apoyo humanitario no ha llegado de manera suficiente o no se ha dejado sentir. A los habitantes de Neza se les conoce por su coraje y capacidad de trabajo, que a partir de cero han construido con sus mujeres su ciudad, ahora harán lo propio, seguramente, lo que no nos extrañaría, pero ¿qué pasa en los otros municipios? ¿sigue el pasmo y los planes truncados? la transición de gobierno los tomó por sorpresa o no contaron con los elementos necesarios, en fin ¿qué demontres pasa? No entendemos y no queremos inferir, sería irresponsable. Pero la opinión pública no lo ve así.

Toca entonces visibilizar lo que ocurre como principio para empezar la solución, declarando más zonas de desastre para poder acceder a recursos del Fonden. Informar hasta el cansancio, es lo que corresponde.

Me pregunto y pregunto, si garantizar la integridad de las personas y sus bienes es la primera responsabilidad del Estado en el nivel nacional, estatal y municipal, ¿por qué no ser claros sin desviar información ni orientación?

Hoy, por ejemplo, los padres de familia están urgidos de conocer el estado de las 2 mil 236 escuelas registradas con daños, las medidas que se adoptarán para completar el ciclo escolar; están preocupados por la seguridad de sus hijos y que se cumpla con el calendario escolar. Hoy la información es vital, sino nos seguiremos preguntando ¿en Toluca cómo andamos?