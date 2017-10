Todos al Centro

Con la salida de Margarita Zavala, José Luis LuegeTamargo y de la "Cocoa" Calderón, del PAN, así como con la integración del Frente PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y ahora el Panal, así como la suma del Partido Encuentro Social a sus amigos del PRI y del Partido Verde y con la multiplicación de los aspirantes a candidatos independientes, sólo nos queda afirmar "... y retiemble en sus CENTROS la tierra". Es claro que el corrimiento de todos los partidos al centro convierte los próximos comicios no en una campaña de ideas ni de soluciones sino de personalidades de poder en las coordenadas políticas con José Antonio Meade al centro.No se ve como las agendas de izquierda, derecha, ciudadana y la revolucionaria e institucional puedan coincidir en postura y propuesta, salvo por los intereses en juego: conservar el poder, cederlo o arrebatarlo.Por lo que hace a los candidatos independientes a la Presidencia de la República ya iniciaron los procesos al presentar su intención y registrarse. Al momento de preparar esta colaboración han manifestado su interés de participar más de 30 aspirantes a la Presidencia de la República, los que tendrán tres meses para recabar las 867 mil firmas requeridas para obtener el registro de candidatos. Aquí en la entidad mexiquense, más de cuarenta aspirantes a candidatos independientes a diputados federales se han registradoy requieren en promedio 7 mil firmas cada uno. El "Frente Ciudadano por México", no es democrático ni ciudadano y lo registraron ante el INE con un periodo de vigencia de seis años ¿Cuál es su agenda? Pareciera que la que importa es la que los lleve a preservar o crecer en prerrogativas, es decir, la agenda del poder. La ciudadanía del "Frente Ciudadano" está en sus documentos solamente, no entre sus seguidores y su actuación. Los movimientos hechos y en ciernes favorecen a José Antonio Meade en el centro de las coordenadas haciendo lo suyo: explicando con claridad el presupuesto de la federación, de dónde salen los recursos para la reconstrucción, su comparecencia más o menos tersa en la Cámara de Diputados, la salida de Agustín Carstens del Banco de México para finalmente llegar a la candidatura a la Presidencia de la República. Y mientras todo esto ocurre y se ponen de acuerdo, México espera en el centro de la reconstrucción, de la crisis, de la apuesta por un país ciudadano.