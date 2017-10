La App imposible

Para llegar a ser candidato independiente a la Presidencia de la República, Senador@ o Diputad@ Federal en 2018 se requiere reunir un cierto número de firmas de apoyo, acreditar a quienes recabarán éstas en un Smartphone (teléfono inteligente) o una tablet, a través de una aplicación (App) diseñada por el INE, imposible de operar con la fluidez necesaria para lograr las cuotas que prevé el Instituto en el tiempo establecido para ello, en 120 días para aspirantes a la candidatura a Presidente o Presidenta de la República, 90 días para senadores y 60 para diputados federales. Por lo que hace a diputados locales y presidentes municipales o alcaldes para el caso de la CDMX la recolección de firmas se hará anotando los datos y firmas en papel. Que es compleja la App, a las pruebas me remito: para accesar se pide la autorización del ciudadan@ de fotografiar su credencial de elector por el frente y la vuelta –actividad de suyo compleja en términos persuasivos y de confianza-, tomar la foto de la persona promovida (lo que puede o no ser) y posteriormente enviar toda esta información a través de la App, al INE, acceso que no se logra fácilmente. Todo este protocolo requiere de por lo menos entre 15 y 20 minutos, tiempo del que no dispone la gente o no están dispuest@s a destinar a la solicitud de dar su firma avalada por su credencial de elector en apoyo de quien aspira a ser candidat@. Todo esto ocurre en un ambiente de desconfianza y suspicacia en el que no fácilmente se entregan los datos ni a los más cercanos.

La línea delgada entre cerrarle el paso a la simulación y hacer imposible la llegada de estos ciudadanos a las candidaturas hace inevitable imaginar el propósito de quienes concibieron los protocolos. A más complejidad en el acceso, mayor el desarrollo de estrategias alternativas para salirle al paso a lo establecido por el INE. Lo que se busca es transparencia.

Si en política percepción es realidad, los procesos tortuosos comunican que no se tiene la intención que las candidaturas independientes sean viables.

En nuestra democracia siempre perfectible, por primera vez se da la participación de las candidaturas independientes a nivel federal, entre ellas la Presidencia, de ahí la importancia de la transparencia y claridad de la aplicación de la norma y de la App para quienes están construyendo estas candidaturas.