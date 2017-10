A diferencia de “El Cerillo”, Margarita no prendió

La trama es harto conocida: un joven líder que se hizo de un partido a base de amarres que le permitieron llegar a la cúspide desplazando a quienes lo empujaron y pagándoles con su desprecio.

Un líder que como bien dice la denunciante y “renunciante” Margarita Zavala, canceló la vida democrática de su partido y puso a su servicio a los órganos de decisión dejando fuera a la militancia y con ella a sus rivales internos.

Un líder astuto y flamígero al cual sus acérrimos le apodan “el Cerillo”, porque luego luego se prende, no acepta la crítica y se ruboriza con facilidad.

Pero, como dijera Jack “El destripador”, vayamos por partes: una cosa es el posible agandalle del susodicho y otra la suerte de la ex primera dama, de cuyo fracaso no debería culpar a su oponente, pues así funcionan las contiendas en este país, donde compites y a veces ganas a pesar de las desventajas y de lo disparejo que pueda estar el piso y es que si no pudo con el joven ex empleado de su marido, menos me la imagino ganándole al candidato que resulte del gobierno con todo y su aparato.

No, definitivamente, el problema de Margarita no fue Anaya; fue ella, fue su incapacidad para articular un discurso atractivo, su inexpresión, su somnífero sonsonete, la ausencia de ideas, originalidad y frescura, pero sobre todo el no haber armado un equipo profesional más allá de sus amigos e incondicionales.

Irónicamente, Margarita no prendió, pese a tener todo a su favor: nombre, posicionamiento, una imagen relativamente favorable, militancia, experiencia legislativa y partidista, un expresidente por esposo y un bonito reboso de seda que le trajo de Tepic.