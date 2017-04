Tristeza, disputa y decisión

Tristes estamos los que no fuimos ni al acto del sábado ni del domingo. No por haber faltado a misa, sino por ver la ciudad bajo las patas de los Judas y los caballos.

Los que no fuimos somos 70 por ciento del electorado en Ciudad de México y, por tanto, en los ausentes no solo recae el problema, sino también la posible solución: una alternativa democrática que no sea corporativa ni religiosa.

Ante la tristeza, una opción renovada desde la ciudadanía excluida, desde la que surgió el movimiento democrático que ha sostenido al actual gobierno en la ciudad a lo largo de 20 años y que hoy escapan a los que destruyen lo que no controlan.

Las misas del PRD y Morena inspiran tristeza ante la trampa de la ceguera, donde “es fácil vivir con los ojos cerrados, sin entender nada de lo que vemos” (Lenon) y donde liberados y débiles los ausentes, buscan una salida coherente, no maniquea, ante la decadencia de la vieja retórica, vacía y demagógica.

Frente a la trampa de la disputa entre fariseos y sectarios, de las ambiciones personales de líderes inventados de arriba hacia abajo, de los oportunistas y latifundistas de la incongruencia, se plantea la necesidad de enfrentar la dispersión para enfrentar al laberinto de la mediocridad política, de quiénes se han apoderado en minoría, del presente y futuro de la ciudad.

Los dos actos se parecían, pues más allá de ellos mismos y sus escudos mediáticos no convencieron a la ciudad que gobiernan y solo han logrado divertir a los morbosos y a los poderes que alimentan y para los cuales son funcionales.

Tanto PRD como Morena, siniestros, sin proyecto de futuro, solo sirven para administrar la pobreza, alardean pero dividen la voluntad popular por el cambio y administran las contradicciones del sistema político y los conflictos entre la capital y sus provincias.

Ambos, PRD y Morena, uno controlando el timón y el otro la vela, naufragan sin rumbo, disputándose los pedazos de su propia obra.

Fue un fin de semana triste, donde cada uno ofreció su propio decálogo y propuso quemar al Judas contrario.

La disputa ofreciendo la resurrección se ha convertido en comedia, pues juntos PRD y Morena solo representan 16 por ciento del electorado.

Apóstoles que se han odiado unos a otros y van de una secta a otra, han hecho de la tristeza una comedia. ¡Cuantos Judas ahora son mesías y en Semana Santa venden fantasías!

…La decisión necesaria, es construir una alternativa distinta a ellos...

www.marcorascon.org

@MarcoRascon