Apenas uno de tres en seguridad; ponchado

Hay que reconocer que tres años son notoriamente más que 15 minutos (105 mil veces más, para tener idea), lo que cuando menos augura una noción sobre la complejidad del problema. Sin embargo, no es con el tiempo con lo que se acabará “la guerra contra el narco” y la despiadada inseguridad que aqueja a buena parte del país. Se necesitarán políticas públicas bien pensadas, implementadas por instituciones mejor diseñadas y equipadas, lideradas por individuos capaces y a toda prueba. Por lo pronto, los primeros planteamientos en la materia por parte del (pre) candidato López Obrador (lo de “pre” es un decir) se quedan lejos de algo mínimamente razonable.

Comenzar por decir que “en buena medida la violencia que vivimos se originó del abandono del campo” es en realidad no entender el fenómeno del narcotráfico, ni a escala nacional ni mucho menos global. Sí es, por otra parte, un reflejo más de ese deseo por regresar el reloj a un tiempo ya ido y en teoría idílico. Para nuestro personaje de marras, “todo tiempo pasado fue mejor”. Decir también que “con crecimiento económico, empleos y desarrollo social… se va a reducir la delincuencia” es, para efectos prácticos, no decir nada. Mucho menos cuando no es claro que llegue a proponer un programa que de manera sostenida genere eso: crecimiento, empleos, desarrollo. ¿Por qué mejor no comparte qué piensa de la legalización de la mariguana en California, de la política en Uruguay sobre el tema y qué debería hacer el país al respecto?

En lo que se refiere al plano institucional, el (pre)candidato se anota un hit, aunque deja incógnitas por resolver. Parecería un acierto resucitar la Secretaría de Seguridad Pública, toda vez que es evidente que incorporar dichas funciones a la Secretaría de Gobernación fue un error, tanto de concepción y diseño como por las capacidades de Bucareli. Sin embargo, tener “reuniones todas las mañanas y mucha coordinación” no significa fortalecer instituciones, menos aún aquello de fusionar a las policías con el Ejército y la Marina (seguramente no ha consultado a ningún miembro experimentado de estos dos cuerpos del Estado).

¿Y los individuos? No se trata de buscar personas perfectas para un cargo; no existen. ¿Pero qué tal si, cuando menos, se buscan individuos idóneos y con algo de congruencia? ¿Alfonso Durazo, futuro secretario de Seguridad Pública? Más allá de otra historia de flexibilidad, oportunismo y acomodo político, ¿qué experiencia tiene en la materia? Ninguna. Por lo pronto, un inesperado giro a los nombramientos del (pre) candidato de Morena es que comienzan a darse los voceros responsables de decir “lo que el (pre) candidato quiso decir…”.

Casi una de tres. El equipo campeón bateador de la Liga Mexicana de Beisbol 2017, los Sultanes de Monterrey, bateó para .307. Batear lo mismo ante lanzamientos a modo equivale más bien a ser ponchado.

