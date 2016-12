Pesadumbre nacional

Estos debieran ser sobre todo días de paz, pero con frecuencia las prisas y la angustia y cierta presión y soledad colectiva son lo que más los caracterizan. Debieran ser días de reflexión, propios para elaborar un balance, comisionar una auditoría interna y hacer un largo viaje por el circuito interior. Sin embargo, el metrónomo de nuestro tic-tac cotidiano se acelera más que de costumbre y se impone por sobre todo lo demás. Cuando finalmente llega la largamente esperada noche del 24, una callada mayoría solo quiere que ésta termine.

Cada sociedad espera sus días festivos de manera diferente. A decir de Ipsos Mori, salvo excepciones, el sentimiento a escala global con el que recibiremos el año nuevo es de una enorme pesadumbre. En su más reciente encuesta a lo largo de 25 países para entender qué es lo que preocupa a sus ciudadanos (https://goo.gl/2HsIFr), la firma de investigación británica confirma —y sobre todo compara entre países— lo que este año ha puesto en evidencia a cualquiera que haya leído un periódico: la fragilidad de las instituciones democráticas, la falta de confianza en las organizaciones supra o internacionales y el desazón casi generalizado dada la convicción de que el mundo en lo general y casi cada país en lo individual caminan en el sentido equivocado.

Claro que cada sociedad tendrá sus propias razones que expliquen el humor social de cada cual. El desempleo, por ejemplo, no es un factor de insatisfacción en Estados Unidos, como ciertamente lo es en Francia y otros países europeos; de la misma forma, la inequidad es un problema serio en Alemania, pero es casi irrelevante para el estado de ánimo social británico o estadunidense. Y qué decir de la inseguridad o la impunidad, fenómenos tan escandalosos y pareciera que exclusivamente nuestros, que nos es complejo traducir a otros, salvo que hayan vivido situaciones de guerra o de abandono social.

Acaso lo más preocupante del estudio es enterarnos que somos, y por mucho, el país más pesimista de los 25 países objeto del estudio. Y no por poco. Ante la pregunta "¿considera usted que su país va en el sentido correcto o equivocado?", la media del estudio a escala internacional señala que 37% está de acuerdo con la dirección, 63% en contra. ¿México? 4 y 96%, respectivamente. Se trataría de una cifra escandalosa si no tuviera cuando menos apariencia de verdad. Ante ello, 2017 se ve aún más complejo, con menos margen de maniobra para nuestro país y con más necesidad de que enfoquemos ya no los síntomas, sino las causas de fondo de un estado de ánimo que en nada nos ayuda aunque todo lo explique.

