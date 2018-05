Faltan 50 días para la elección de julio. Es una eternidad para el líder en las encuestas, quien desearía que la contienda terminara hoy para poder soltarse, no exponerse más y declararse ganador. Del otro lado, medio centenar de días es solo un suspiro para quienes vienen detrás y desearían haber iniciado su campaña de manera diferente, en otro tono, con otros temas, con otros compañeros de viaje.

Entre la eternidad o el suspiro de los contendientes, se encuentra también la desconfianza o la desesperación de sus seguidores, las expectativas de unos y las ilusiones de otros. Y como cada quien ve en las encuestas lo que quiere ver, no son de sorprender las reacciones que ha generado la más reciente encuesta GEA-ISA difundida ayer, de la cual se desprenden varios mensajes para quien los quiera oír.

Primero los números. La encuesta, levantada el último fin de semana de abril, con mil 70 casos efectivos en vivienda, trae a López Obrador a la cabeza con 29% de las preferencias electorales brutas. Le sigue Anaya con 24%, Meade con 20% y hay un 21% de votantes indecisos. Eliminando de la ecuación a estos últimos, las preferencias efectivas nos dicen 37-31-25. ¿Qué nos dicen estos números?

Si se comparan con la encuesta anterior del mismo grupo, levantada hace poco más de dos meses, nos dicen que las cosas no han cambiado desde entonces: aquellas cifras eran 27-23-20 más 28 de indecisos o, si se prefiere, 37-32-28 (versus el 37-31-25 de hoy). También nos dicen que el porcentaje de indecisos viene disminuyendo en estos dos meses (de 28 a 21%), que los independientes enfrentan la realidad de que muchos no los ven como tales y que el marco jurídico los deja solo como contendientes testimoniales. Y, claro, al desviarse en cierto sentido de manera notoria del común denominador, hay quien ve en esta encuesta un intento de guerra sucia y hay quien la ve como un elemento de esperanza.

El total de encuestas publicadas coloca a López Obrador entre 37% (esta, la de GEA-ISA) y 48%. A su vez, Anaya está entre 27% y 32%, con lo cual el 31% de esta misma está “en rango”, lo mismo que en el caso de Meade, quien va de 16 a 29%.

Ayer en estas páginas, Carlos Tello citaba aquella máxima de Yogi Berra… “it ain’t over ‘till it’s over…”. Cierto, con todo y la ventaja indiscutible del tabasqueño, hay quien prefiere citar otra frase del mismo filósofo y héroe de los Yankees… “it’s like deja vu all over again…”, o más menos es como ya lo vi una vez más de nuevo, pensando en alguna repetición de elecciones previas aunque las circunstancias hayan cambiado. Total, 50 días para que se defina todo.

