Las armas o las urnas

Hace tiempo muchos creían que el PRI nunca aceptaría una derrota electoral a escala presidencial. Sustentaban su prejuicio en una supuesta expresión de Fidel Velázquez, aquel líder obrero que encabezó la Confederación de Trabajadores de México por más de 50 años, quien, aseguran, dijo: “… lo que el pueblo ganó con las armas (la Revolución) nunca lo perderá con las urnas (la democracia)”.

En pleno siglo XXI, sin embargo, sí hay quien piensa así. De ahí que el inefable Nicolás Maduro recién ha dicho, él sí, “… nosotros jamás nos rendiríamos, y lo que no se pudo con los votos lo haríamos con las armas. Liberaríamos nuestra patria con las armas…”. Está claro que lo que existe en Venezuela ya es un régimen totalitario que sigue una ruta trazada desde La Habana para mantener lo que muchos consideran una narcodictadura. No importa que la economía se contraiga a pasos acelerados ni que el crimen esté fuera de control y escaseen medicinas y alimentos básicos. La radicalización del régimen es evidente y ya no se detendrá salvo por un golpe interno, así sea del chavismo crítico, ante la presión que desde fuera acompañe a la ebullición de adentro.

Hablando del chavismo, cierto es que el primer acto del redentor tras asumir la presidencia en 1999 fue convocar una nueva Constitución. Lo hizo tras un referendo que avaló la propuesta. El que Maduro llame ahora por decreto a una asamblea constituyente, para lo que no tiene poderes, además de que estaría conformada claramente por una mayoría absoluta de simpatizantes, es la confirmación del camino que la dictadura piensa recorrer para afianzarse de manera supuestamente legítima en el poder.

¿Qué hacer? Ante el vacío del gobierno estadunidense en éste y tantos otros temas, China tiene crecientemente la palabra. Con más de 60 mil millones de dólares en préstamos a cambio de petróleo y otras materias primas, Pekín necesita reconsiderar hasta dónde apuesta por un régimen que cada día le es menos funcional. Esta podría acompañarse de los 20 miembros de la OEA que desoyeron las ofensas venezolanas en la reciente asamblea de la OEA y exigir de otros, como de España, por ejemplo, que cese la venta de armas a Venezuela. Mientras ello no suceda, Maduro seguirá apretando los grilletes.

Con el humor que la distingue, la revista The Economist cita a un diplomático latinoamericano diciendo que “si la Venezuela chavista era una caricatura de la Revolución cubana, la Venezuela de Maduro es una caricatura de la caricatura”. Lástima que ésta no sea una de la cual pueda uno reír, reflexionar y aprender. Aunque sobre esto último, siempre puede uno aplicar aquella máxima de que cuando se vean las barbas del vecino cortar….

mp@proa.structura.com.mx