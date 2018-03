Telmex, separación funcional

América móvil no subsidiará ni financiará a la nueva empresa que resulte de la separación de Telmex-Telnor, sentenció lacónicamente el consorcio telefónico en el comunicado en el que también hizo pública su decisión de impugnar el plan de separación de la compañía ordenado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Implícitamente —advierten los analistas— la nueva entidad puede presentar números rojos por las bajas tarifas de cobro a sus competidores, que le ha autorizado el órgano regulador a Telmex-Telnor.

Y más todavía si traslada los pasivos laborales de la actual a la naciente empresa, cuyo nombre aún no se define, pero que obligadamente tendrá que estar desligado de la reconocida marca.

En su calidad de agente económico preponderante, sujeto a reglas asimétricas —que buscan emparejar el terreno del negocio y aumentar la competencia—, Telmex iniciará formalmente la separación funcional que le ordenó el Ifetel.

En pocas palabras, Telmex tiene que separarse y constituir una nueva empresa que evite el nombre original, que se dedique exclusivamente a proveer los servicios de su red a otros competidores y a las tarifas que le impone el órgano regulador, en beneficio de los usuarios finales, que deberán seguir obteniendo tarifas cada vez más bajas.

Telmex no lo está haciendo de manera voluntaria; se lo ordena el órgano regulador. La realidad es que no le queda de otra más que acatar la decisión, y aunque tiene derecho a impugnar y eventualmente a ampararse, las empresas de telecomunicaciones ya no pueden obtener la suspensión e interrupción de lo ordenado por la autoridad.

La intención del Ifetel, que encabeza Gabriel Contreras, es que Telmex no mantenga sus intereses sobre los de sus competidores en la proveeduría de servicios mayoristas.

Por eso le exige la integración de una nueva empresa, con un consejo de administración integrado mayoritariamente por miembros independientes, un comité de cumplimiento regulatorio (con un calendario de hitos perfectamente definido) y un comité de auditoría.

Se dedicará exclusivamente a servir a sus competidores en la “desagregación del bucle” o la entrega final de los servicios de telecomunicaciones de todos los operadores en el domicilio de las personas. La intención del regulador es aumentar la competencia y reducir tarifas. Para el operador, aunque tendrá que comenzar a cumplir, la impugnación es una moneda al aire. Al tiempo.

